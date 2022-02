Gasolina sobe 17 cêntimos e gasóleo 20 cêntimos ao longo de 2021

Contas da ERSE indicam que gasolina simples chegou ao final do ano com preço médio de venda de 1,669 euros por litro e gasóleo de 1,520 euros por litro.

A gasolina vendida em Portugal era, no final de 2021, em média 17 cêntimos mais cara do que no início do ano, enquanto o gasóleo encareceu 20 cêntimos ao longo do ano, segundo dados da ERSE.

De acordo com dados da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), no primeiro trimestre de 2021, em Portugal, a gasolina simples 95 foi vendida, em média, por 1,501 euros por litro e chegou ao final do ano com um preço médio de venda de 1,669 euros, o que representa um aumento de quase 17 cêntimos ao longo do ano.

No caso do gasóleo simples, no primeiro trimestre do ano passado, o preço médio de venda ao público fixou-se em 1,324 euros por litro, tendo o aumento sido de 20 cêntimos até ao final do ano, para 1,520 euros, segundo os dados boletins trimestrais dos preços dos combustíveis nos 27 países da União Europeia (UE).

Comparativamente à média da UE, a diferença do preço da gasolina nas bombas portuguesas também se acentuou do início para o fim do ano passado, em mais 13 cêntimos por litro, uma vez que era mais cara 4 cêntimos, no mercado nacional, no primeiro trimestre, passando a ser superior em 17 cêntimos, nos últimos três meses de 2021.

No sentido oposto, o preço médio antes de impostos, passou de ser superior em 20 cêntimos à média europeia, no primeiro trimestre, para dois cêntimos, no quarto trimestre.

Assim, Portugal apresentava, nos primeiros três meses do ano passado, uma carga fiscal no preço médio de venda da gasolina 95 simples na ordem dos 63%, três pontos percentuais acima da média registada na UE.

Já no último trimestre, a carga fiscal associada à gasolina em Portugal baixou para 57%, mas a diferença para a média da UE aumentou, uma vez que esta também diminuiu para 53%.

O maior aumento sentiu-se entre o primeiro e o segundo trimestres, com a gasolina a ser vendida por mais 21 cêntimos, em Portugal, em Abril, Maio e Junho, do que a média da UE.

Comparando com Espanha, Portugal começou o ano a vender gasolina 25 cêntimos mais cara do que no país vizinho.

Porém, no primeiro trimestre, desconsiderando o efeito fiscal, o preço médio daquele combustível no mercado nacional foi inferior em cerca de um cêntimo aos valores praticados em Espanha.

Já no último trimestre de 2021, o preço médio de venda em Portugal foi cerca de 21 cêntimos superior ao de Espanha, mas, desconsiderando os impostos, o preço praticado no mercado nacional foi inferior em cerca de três cêntimos.

Por outro lado, a diferença entre o preço do gasóleo vendido em Portugal e o da média da EU diminuiu do início para o fim do ano passado, tendo passado de mais caro 11 cêntimos e 0,7 cêntimos, com e sem impostos, respectivamente, no primeiro trimestre, para superior em sete cêntimos aos valores médios da EU e inferior em 2 cêntimos sem impostos.

Segundo os dados da ERSE, Portugal fechou o último trimestre do ano na oitava posição dos países que venderam gasolina 95 simples mais cara na UE, e na décima dos que venderam gasóleo mais caro.