Desemprego sobe no final de 2021, mas mantém-se abaixo do nível pré-pandemia

Taxa de desemprego passa de 6,1% no terceiro trimestre para 6,3% no quarto trimestre, mas fica um ponto percentual abaixo do período homólogo de 2020 e continua a ser inferior ao nível anterior à pandemia.

Depois de quatro trimestres consecutivos de descida, a taxa de desemprego registou em Portugal uma subida no último trimestre do ano passado. O valor, contudo, continua a ser bem mais baixo do que o registado em igual período de 2020 e é também inferior ao que se verificava no país antes da pandemia, confirmando o desempenho favorável do mercado de trabalho durante esta crise.

De acordo com os dados publicados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, a taxa de desemprego passou dos 6,1% que se verificavam no terceiro trimestre de 2021 para 6,3% no quarto trimestre. Embora ligeira, é a primeira subida desde o terceiro trimestre de 2020, interrompendo uma tendência favorável que tinha colocado este indicador já abaixo dos níveis registados antes da pandemia.

De qualquer modo, em comparação com o período homólogo do ano anterior, a taxa de desemprego revela ainda uma diminuição de um ponto percentual, de 7,3% para 6,3%. E continua a estar abaixo do nível verificado antes do início da crise sanitária, já que no quarto trimestre de 2019, a taxa de desemprego se situava em 6,9%.

Outro indicador, mais alargado e que inclui, por exemplo, as pessoas que já desistiram de procurar emprego, mostra uma evolução ainda mais favorável. A taxa de subutilização do trabalho baixou de 11,9% no terceiro trimestre de 2021 para 11,7%, um valor que é também claramente inferior aos 14% que se verificavam em igual período de 2020.

No que diz respeito ao número de pessoas empregadas, a variação no quarto trimestre de 2021 face ao trimestre imediatamente anterior foi praticamente nula. Em comparação com o mesmo período ano anterior, regista-se contudo a criação de 148,4 mil empregos em Portugal, ou seja uma variação de 3,1%.

Olhando para o total do ano, é também evidente a tendência positiva registada em 2021 face a 2020. A taxa de desemprego anual em 2021 foi de 6,6% e a taxa de subutilização do trabalho de 12,5%, valores que comparam, respectivamente, com 7% e 14,1% no ano de 2020.

No caso da população empregada, o crescimento em 2021 face a 2020 foi de 2,7%. Isto significa que o emprego cresceu menos que a economia (que registou uma variação real do PIB de 4,9%). O valor mais baixo explica-se contudo com o facto de, em 2020, durante a pandemia, a quebra da economia ter sido substancialmente mais acentuada do que a do emprego.