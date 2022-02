Vitórias tranquilas para Manchester City e Ajax

Adversário do Sporting na Champions bateu o Brentford na Premier League. Adversário do Benfica goleou Vitesse na Taça dos Países Baixos. Rafael Leão e William Carvalho marcaram nos triunfos de AC Milan e Bétis.

Já falta pouco para regressar a Liga dos Campeões, onde ainda estão em competição duas equipas portuguesas. O Sporting será o primeiro a entrar em acção, na próxima terça-feira, com a recepção ao Manchester City, e terá seguido com particular atenção mais um triunfo dos “citizens” na Premier League inglesa, desta vez por 2-0 no Etihad frente ao Brentford.

A equipa de Guardiola não abranda no corrida pela renovação do título de campeão e este triunfo deixa os “citizens” com mais 12 pontos que o Liverpool (mas mais dois jogos disputados), mantendo-se numa série de 14 jogos consecutivos sem perder na liga inglesa. Frente ao Brentford, o City, com os seus três portugueses de início, teve paciência para desmontar a defesa adversária, chegando à vantagem apenas aos 40’, com um penálti convertido por Ryad Mahrez. Já na segunda parte, Kevin de Bruyne fez o 2-0 aos 69’.

Em Amesterdão, o Ajax, que é o adversário do Benfica nos “oitavos” (a primeira mão é a 23 de Fevereiro, na Luz), não teve qualquer piedade do Vitesse nos quartos-de-final da Taça dos Países Baixos, goleando por 5-0 para garantir um lugar nas meias-finais. Antony (17’ e 61’) e Haller (30’ e 46’) garantiram quase todos os golos do Ajax frente ao Vitesse, com Dusan Tadic (51’) a marcar o outro.

Rafael e William marcam

Também foi dia de taça em Itália e Espanha. E houve portugueses a fazer a diferença. Em San Siro, Rafael Leão marcou no triunfo do AC Milan por 4-0 sobre a Lazio em jogo dos quartos-de-final da Coppa Itália. O jovem avançado português marcou o primeiro dos “rossoneri” aos 24’ e fez a assistência para Giroud marcar o 2-0 aos 41’. Em tempo de compensação da primeira parte, o avançado francês fez o 3-0, e Kessie, já na segunda parte, fez o 4-0 aos 79’.

Em Espanha, o Betis de Sevilha ganhou vantagem nas meias-finais da Taça do rei, triunfando por 1-2 em Vallecas sobre o Rayo Vallecano. Foi um triunfo de reviravolta para os andaluzes, com William Carvalho a marcar o golo do triunfo aos 68’.