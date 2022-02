Pequim 2022: Vanina Guerillot não terminou a prova de slalom

A esquiadora portuguesa Vanina Guerillot falhou uma porta no início da segunda manga e não terminou a prova de slalom nos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim2022, depois de ter sido 46.ª na primeira descida, entre 88 participantes.

Na disciplina em que se sente mais confortável, a atleta, de 19 anos, partiu para Pequim com o objectivo de ficar entre as 30 primeiras no slalom, mas o erro logo à saída da segunda manga na pista Ice River, em Yangqiing, frustrou as expectativas da portuguesa.

A eslovaca Petra Vlhová, número um do ranking mundial e vice-campeã do mundo, conquistou o ouro olímpico, com o tempo de 1m44,98s, depois de ter sido oitava na primeira descida e ter sido a melhor na segunda descida.

Katharina Liensberger, austríaca, campeã do mundo, terminou em segundo e a suíça Wendy Holdener, prata em PeyongChang2018, conseguiu o bronze em Pequim2022 e somou a sua terceira medalha olímpica numa prova em que a campeã em título, a sueca Frida Hansdotter, se retirou da competição em 2019.

Entre 88 atletas à partida, 30 não terminaram a primeira manga e oito não chegaram ao fim da segunda descida no slalom.

O chefe de missão, Pedro Farromba, sublinhou as condições da pista, “com a neve muito rija”, que atirou 38 atletas para fora de prova, e acentuou a frustração de Vanina Guerillot, após “uma boa primeira manga” que antevia cumprir “o que estava definido”.

“Estamos tristes. Esta era a prova onde ela é mais forte. A Vanina teve azar, acontece. É sempre frustrante. Ela está muito triste e desiludida, porque é muito tempo de treino e de trabalho para, num momento, não correr bem”, declarou Farromba, em declarações à Lusa.