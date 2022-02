Matt Elliott, cantor da dor e do desespero, traz as suas canções a Portugal

Não é fácil, nunca foi fácil a música de Matt Elliott, o inglês nascido em Bristol que, depois da electrónica dos Third Eye Foundation e das colaborações com Flying Saucer Attack, no final dos anos 1990, se reconfigurou, guitarra na mão, piano a seu lado, voz caída em barítono sussurrado, num tão admirável quanto dilacerante cantor da dor e do desespero humanos, autor de música, com Leonard Cohen como irmão espiritual, que acolhia em si lamentos balcânicos e outras brisas mediterrânicas. Em 2020, pandemia a avançar nos seus primeiros meses, editou o seu mais recente álbum a solo. O título não engana quanto ao contexto em que nasceu: Farewell to All We Know.

É esse disco que apresentará agora numa digressão portuguesa de cinco dias que tem início esta quarta-feira no Cine-Teatro Garrett na Póvoa de Varzim, às 21h30, e que passará depois pelo Teatro Municipal da Guarda (dia 10, 21h30), pelo Centro de Artes e Espectáculos de Portalegre (dia 11, 21h30), pelo Theatro Circo, em Braga (dia 12, 21h30), e pelo Laboratório Artes Vista Alegre, em Ílhavo (dia 13, 16h).

Com a guitarra clássica como guia das canções, apoiados por um baixo discreto, um piano que acentua as melodias em queda e um violoncelo que ora se expande, majestoso, ora se contorce como assombração, Matt Elliott prossegue a sua caminhada, cantor solitário enfrentando o mundo, morte a rondar a vida que sobra, luz indefinida brilhando muito longe no horizonte — e não sabemos se é luz sobre a qual nos banharemos, salvos, se é clarão que nos cegará. “Talvez a tempestade tenha passado e arrasado tudo, agora só temos que reconstruir e viver novamente”, diz acerca de Farewell to All We Know. E depois ouvimos, em The day after that, “I’ll seek to grow, although, although, right now/ I’m really low, so tomorrow/ Or perhaps, the day after that”, e enfrentamos a ameaça de Crisis apparition – “do not fear your death, my friend/ Fear the pain that’s yet to come” — antes da despedida com uma nota de esperança: “perhaps the worst is over, over forever”.

Simplesmente, ir

Estreando-se a solo com The Mess We Made, em 2003, Matt Elliott iniciou uma trilogia de álbuns, Drinking Songs (2005), Failing Songs (2006) e Howling Songs (2008), que o confirmou como um impressionante, desencantado e desesperado observador do espírito humano. Desconfortável com a sofreguidão alienada do mundo contemporâneo – “é trágico que os seres humanos se tenham tornado tão impacientes: perdemos muito quando estamos sempre apressados e não nos deixamos simplesmente ir” —, contrariando conscientemente o modelo anglo-saxónico prevalecente — afirma que a sua música é “uma reacção contra a música americana simplificada que está por todo o lado hoje” —, Matt Elliott deu sequência àquele ciclo de álbuns com The Broken Man (2011), o deliciosamente intitulado Only Myocardial Infarction Can Break Your Heart (2013) e The Calm Before (2016).

As citações do parágrafo anterior foram retiradas de uma entrevista que deu ao Ípsilon quando da edição de Only Myocardial Infarction Can Break Your Heart. Nela afirmava que nada do que faz é predeterminado e explicava a natureza da sua música. “Não há nenhum plano, vou escrevendo música e ao fim de um par de anos essas canções tornam-se um disco. É-me claro que tendo a escrever música triste porque é a música que me emociona mais profundamente. Nem sei se seria capaz de compor uma canção alegre, por mais que tentasse”. Tendo em conta o que nos vem oferecendo há duas décadas, não precisamos nem lhe pedimos que tente. Precisamos da sua música assim, olhando de frente para o abismo, investindo sobre ele corajosamente, palavras afiadas, voz sussurrada, guitarra dedilhada com mestria.