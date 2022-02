Mais uma data para ver John Cleese… antes de morrer

O actor, escritor e produtor britânico, traz a Portugal o stand up Last Time To See Me Before I Die , com uma imagem que deixa bem marcado, mas com muito humor, a mensagem de que esta poderá ser a sua última aparição perante os admiradores portugueses.

Devido à elevada procura, a organização do espectáculo do comediante John Cleese, comunicou esta quarta-feira uma data extra para o dia 3 de Junho no Coliseu de Lisboa. Os bilhetes estarão disponíveis no dia 10 de Fevereiro a partir das 10h. Ou seja, neste momento, há seis noites confirmadas (3, 5, 6, 7, 8 e 9 de Junho) para se poder ver o comediante britânico.

Cleese, é conhecido por ser um dos mais populares humoristas britânicos, membro dos Monty Python e criador e protagonista da série Fawlty Towers. O comediante ganhou ainda maior notoriedade após a sua actuação no filme A Fish Called Wanda, que lhe valeu uma nomeação para os Óscares.