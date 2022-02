Adele foi a grande vencedora da noite de Brit Awards

A cantora e compositora Adele foi a grande vencedora da 42.ª edição dos Brit Awards, os prémios anuais de música popular da indústria discográfica britânica, ao arrecadar alguns dos galardões mais relevantes, como o de Álbum do ano, Artista do Ano e Canção do Ano.

A britânica ganhou o prémio de melhor Álbum do Ano pelo seu quarto trabalho, 30, e o de melhor Canção, com Easy on me, na cerimónia que se realizou na O2 Arena, em Londres, na noite desta terça-feira.

Destacaram-se ainda Little Simz, que venceu em Melhor Nova Artista ou Ed Sheeran ao arrecadar o prémio Compositor do Ano com Bad habbits, do álbum Equals. Os Wolf Alice ganharam em Melhor Grupo, e Dean Josiah Cover, ou seja, Inflo, levou para casa o prémio de Melhor Produtor pelo trabalho com Little Smiz ou com o misterioso projecto Sault.

Também a americana Billie Eilish, que não marcou presença no evento, foi consagrada com o prémio de Melhor Artista Internacional, enquanto Olivia Rodrigo foi premiada na categoria Música Internacional do Ano, com Good 4 U.

A edição deste ano teve o comediante londrino Mo Gilligan como apresentador e, pela primeira vez, nos prémios da indústria discográfica britânica, deixaram de existir as categorias de Melhor Artista Masculino e Melhor Artista Feminina, substituídas por uma categoria única.​

Adele apresentou-se ao vivo com a canção I drink wine, mas houve outras prestações que se evidenciaram como a de Little Simz, que apresentou um meddley com as canções Introvert e Woman.

Adele tem um total de 12 BRIT Awards, o que a coloca em segundo lugar na classificação, à frente dos Coldplay, com nove, e apenas atrás de Robbie Williams, que ganhou 13 a solo e cinco com os Take That.