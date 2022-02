Quarta na TV: Krassmann entre Bel Canto, rivais e a vida em Lisboa

CINEMA

Voo 93

Cinemundo, 17h30

Paul Greengrass assina e realiza esta recriação do drama do voo 93 da United Airlines, o quarto avião desviado no 11 de Setembro e que nunca chegou ao seu alvo. Retrata a tensão que centenas de pessoas – entre tripulantes, passageiros e familiares em terra – viveram nos 91 minutos que durou o sequestro.

Bel Canto

Hollywood, 21h30

Uma soprano famosa vai a um país da América do Sul dar um concerto privado. Durante a festa, a casa é tomada de assalto por rebeldes armados. Realizado por Paul Weitz, o filme baseia-se num caso real que já tinha inspirado o livro homónimo de Ann Patchett. Julianne Moore surge no papel principal, mas a voz que se ouve nas partes cantadas é da soprano Renée Fleming.

A Arte de Amar

TVCine Emotion, 22h55

Uma comédia romântica de Emmanuel Mouret. Achille (François Cluzet) está sozinho por opção, mas interessado na vizinha (Frédérique Bel). Emmanuelle (Ariane Ascaride), quase nos 50, pensa deixar o marido (Philippe Magnan). Vanessa (Élodie Navarre) admite ao companheiro que fantasia com um colega. E Zoé (Pascale Arbillot) oferece o marido à amiga Isabelle (Julie Depardieu), que vai ajudar Amélie (Judith Godrèche) a testar a fidelidade de um admirador.

Rush - Duelo de Rivais

AXN, 23h45

Realizado por Ron Howard e escrito por Peter Morgan, um filme biográfico sobre uma rivalidade lendária das pistas de Fórmula 1: entre o inglês James Hunt e o austríaco Niki Lauda. A acção centra-se na disputa pelo título na temporada de 1976, quando o primeiro era piloto da McLaren e o segundo da Ferrari. Os actores Chris Hemsworth e Daniel Brühl assumem o protagonismo.

DOCUMENTÁRIOS

Thilo Krassmann - Um Alemão Bem Português

RTP2, 11h10

Nascido em Bremen, Thilo Krassmann (1933-2004) deixou a Alemanha em plena ascensão de Hitler. Chegaria a Portugal em 1957, o ano em que a Radiotelevisão Portuguesa iniciava emissões regulares. Além de pedagogo e músico revolucionário para a pop lusa (com o Thilo’s Combo, por exemplo), haveria de trilhar um percurso que se confundiria com a história da estação pública. Trabalhou em inúmeros concursos e programas de variedades, e participou como maestro e autor em vários festivais da canção. Em conjunto com Nicolau Breyner, fundou a Edipim, produtora de programas tão emblemáticos como Vila Faia, a primeira telenovela portuguesa. Este documentário, realizado por Rita Saldanha, recorre profusamente aos arquivos da RTP para recordar Krassmann na primeira pessoa. É também lembrado por Carlos do Carmo, Herman José, José Jorge Letria, Daniel Proença de Carvalho, Nuno Artur Silva e Paulo de Carvalho, entre outros.

Aqui, em Lisboa: Episódios da Vida da Cidade

TVCine Edition, 16h15

Em 2014, depois de dez anos a exibir e promover filmes, o festival IndieLisboa decidiu produzir uma obra e convidou quatro realizadores a mostrarem Lisboa segundo as suas abordagens particulares: o canadiano Denis Côté, a chilena Dominga Sotomayor Castillo, o português Gabriel Abrantes e a francesa Marie Losier. São quatro visões pessoais sobre a cidade que atravessam géneros e linguagens distintos, da ficção ao documentário, passando pelos universos da fábula ou da comédia absurda.

TALK-SHOW

Cá por Casa com Herman José

RTP1, 23h06

A “casa” de Herman José é visitada pela jornalista Daniela Santiago, correspondente da RTP em Espanha e autora do livro A Tempestade Perfeita, em que ensaia explicações para a emergência e ascensão de forças de extrema-direita na Península Ibérica. À sala são também chamados a actriz Rita Tristão da Silva e o encenador Marco Medeiros, a propósito da peça O Maravilhoso Mundo de Dissocia. A música entra na conversa com Jacinta a apresentar o disco Luna Bar, ao lado dos cúmplices António Bastos (compositor e produtor) e Paulo Bastos (guitarra portuguesa); com Luísa Sobral a antecipar a presença no festival Montepio Às Vezes o Amor (em que Herman também participará); e com Tamara Jokic a dar a conhecer o recém-lançado álbum Transibérica. Tudo intercalado, como sempre, com os momentos humorísticos da praxe.