Covid-19 em Portugal: 44 mortes e 30.757 casos. Internamentos descem

Portugal registou, nesta segunda-feira, mais 44 mortes associadas à covid-19 e 30.757 casos de infecção. De acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado nesta terça-feira, o total de vítimas mortais sobe assim para 20.302 e o número total de infectados desde o início da pandemia é de 2.963.747.

O relatório de situação indica que há agora 2419 doentes com covid-19 nos hospitais, menos 141 do que na actualização anterior. Nos cuidados intensivos, há um total de 171, menos sete do que no boletim anterior.

Há mais 38.863 doentes recuperados, num total de 2.343.448 recuperações desde o início da pandemia.

Os dados da matriz de risco, que monitoriza a evolução da situação epidemiológica, são iguais aos do dia anterior, uma vez que estes indicadores só são actualizados no boletim de segunda, quarta e sexta-feira.

Portugal começa a afastar-se do quadrante mais escuro da matriz de risco. Segundo a actualização mais recente, divulgada na segunda-feira pela DGS, o índice de transmissibilidade do vírus — designado por R(t) — desceu para 0,97 a nível nacional e no continente. A incidência também desceu para 6901 a nível nacional e 6953,7 casos de infecção por cada 100 mil habitantes em território continental.