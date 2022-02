Francisco Louçã exige em tribunal que vice do Chega diga que mentiu

Arranca esta quarta-feira o processo judicial que Francisco Louçã abriu contra o recém-eleito deputado do Chega por Santarém, Pedro Frazão, devido a “ofensas directas e ilícitas cometidas contra o direito à honra” e às “mentiras desavergonhadas” que minam “a confiança dos cidadãos nas altas figuras do Estado” (Louçã é membro do Conselho de Estado, o órgão consultivo do Presidente da República). Em causa estão as afirmações feitas por Pedro Frazão na rede social Twitter a 14 de Novembro de 2021 sobre uma alegada avença recebida por Louçã por parte do Banco Espírito Santo (BES). Frazão afirmou ainda que o BES era “um grande doador das campanhas do Bloco de Esquerda”.