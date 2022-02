Eurodeputados rejeitaram todos os candidatos da extrema-direita a cargos dirigentes do Parlamento Europeu

A “tradição” da partilha da presidência do Parlamento Europeu pelas maiores famílias políticas europeias cumpriu-se há duas semanas, com a eleição da eurodeputada democrata-cristã maltesa, Roberta Metsola, para suceder no cargo ao socialista italiano, David Sassoli, escolhido imediatamente após as europeias de 2019. As bancadas socialista e liberal nem sequer apresentaram um candidato para a votação, que ocorre a meio da legislatura — tal como o grupo Identidade e Democracia (ID), que reúne os representantes dos partidos de extrema-direita da União Europeia, e que por causa do “cordão sanitário” dos restantes eurodeputados, nunca conseguiu eleger nenhum membro nem como vice-presidente do Parlamento Europeu, nem como presidente de nenhuma comissão parlamentar.