Falar de política com quem concordamos é uma experiência estupenda da qual, infelizmente, nunca se tira grande proveito. Também não é mal do qual padeça frequentemente, já que tanto a minha família e amigos revelam uma excelente, e por vezes frustrante, heterodoxia política. À mesa há um pouco de tudo: comunistas ferrenhos, centrões aborrecidos, abstencionistas desapontados e até quem deixe escapar o azucrinante “Até tem razão numas coisas que diz”.

Mas o recobro dos últimos dias parece ter afectado todos da mesma forma. As discussões foram suspensas e deram agora lugar ao desânimo de quem nunca esperou uma coisa destas. E não se fala mais no assunto.

Há umas semanas escrevi que a campanha de António Costa assentava numa jogada politicamente grotesca. O que foi a artificialidade da crise orçamental aliada aos pedidos mirabolantes de quem a criou, só poderia significar que a estratégia do primeiro-ministro perspetivava a sua própria saída. Se na altura disse que este era um cenário provável, hoje preferia tê-lo chamado de “meramente possível.”

Mas não podia olhar para as coisas de outra forma. Tudo apontava para um tête-à-tête ao centro. Diante deste cenário, a inexorabilidade do Partido Socialista agarrado a um orçamento chumbado e à total recusa do diálogo revelavam uma estratégia teimosa e pouco combativa. É importante notar que a maioria absoluta foi, desde o momento em que foi requisitada ao momento em que foi conquistada, um cenário inimaginável. As sondagens assim o diziam.

Não querendo cair no irritante hábito de quem só comenta para retirar mérito às vitórias dos outros, é preciso dizer que este resultado, mais do que o culminar de uma campanha excelente do PS, tratou-se do culminar de campanhas que foram excelentes para o PS.

Da direita não se podia esperar outra coisa. As campanhas foram, acima de tudo, monolíticas e unilaterais. A trilateralidade entre PSD, Chega e IL garantiu que o eleitorado seria disperso. A democratização partidária é de louvar, mas eleitoralmente foi desastroso.

O eleitorado flutuante do centro é cada vez mais uma ficção do passado e Rio sentiu-o na pele. Bastou o Chega para espantar pardais.

Mas foi à esquerda que surgiram as piores surpresas. O medo da “direita” de Rio cegou tanto BE como PCP. Ao tentarem permanecer suficientemente relevantes para poder pedir explicações a um eventual governo minoritário do Partido Socialista, entregaram de bandeja o eleitorado que 2019 os elegera para o manterem “in check”. Com uma campanha subserviente e viciada pela direita, perderam a vista à onda que o seu ex-aliado acabaria por arrastar.

Portugal não tem boa memória dos seus governos absolutos. Espero, com toda a sinceridade, que o governo de António Costa tenha sucesso na responsabilidade acrescida que é governar indiscriminadamente. Resta-nos esperar.