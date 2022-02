A realidade afinal existe

Tendo em conta os resultados obtidos pelas forças políticas concorrentes às eleições legislativas ocorridas a 30 de Janeiro de 2022, será possível concluir que o senso comum (ou mundividência informal) dos portugueses enquanto comunidade nacional manifestou um elevado nível de racionalidade. Terá, assim, estado mais correlacionado com interpretações objectivantes da realidade propostas no âmbito das humanidades, das ciências sociais e das tecnologias delas derivadas do que as leituras ideológicas — ou sistemas formais de ideias — elaboradas e utilizadas por alguns dos actores partidários directamente envolvidos no processo político.

Se for correcta, esta hipótese é tanto mais significativa quanto, nas fases de pré-campanha e de campanha eleitoral, candidatos, jornalistas e comentadores fizeram, novamente, questão de não referir fenómenos complexos, contextos de maior amplitude, outros períodos cronológicos relevantes e conceitos fundamentais para uma melhor compreensão da realidade. Categorias teóricas e processos sociais globais importantes como democracia e ditadura, egoísmo irracional e egoísmo racional, unilateralismo e multilateralismo, integração subcontinental e globalização; keynesianismo, monetarismo, colectivismo e corporativismo nacionalista; Crise de 1929 e Segunda Guerra Mundial, Crise da Década de 1970 e Crise de 2008; refugiados, imigrantes e envelhecimento da população, etc. voltaram a não ser evocados.

Começo por considerar que o comportamento cívico dos portugueses nas recentes eleições legislativas revelou um significativo grau de coerência perante o que poderia ser expectável face à evolução do nosso país e do Mundo desde 2015. Conscientes das implicações do radicalismo, do populismo e/ou do desprezo pelos outros, interessaram-se pelo debate político e adoptaram comportamentos em grande parte respeitadores dos princípios democráticos. Preocupados com o futuro próximo (nos âmbitos nacional e da UE, da Europa e do Mundo), votaram em maior número.

Relativamente agradados com a governação dos últimos seis anos — melhoria da vertente socioeconómica, estabilização da situação financeira, equilíbrio nos relacionamentos institucionais internos e externos, atenuação das sequelas da pandemia —, cerca de 41% dos votantes terão tentado assegurar uma maioria ao PS. Fizeram-no mau grado problemas (nos planos nacional, regional e municipal) como desatenção perante valores e interesses menos visíveis e/ou minoritários, incompetência e arrogância, aparelhismo e nepotismo. Optaram, ao mesmo tempo, por penalizar quer o BE e o PCP quer, em menor grau embora, as inconsistências do PAN e do Livre.

Talvez em resultado de menores ou de maiores erros e incapacidades de funcionamento interno e de actuação pública mas, sobretudo, da opção de não regressarem, assumida e inequivocamente, a posturas de defesa de versões de centro-direita de Estado-Providência e de globalização regulada/negociada, o PSD e o CDS foram apoiados por cerca de 30% dos votantes. Diferentemente, também na metade direita do espectro ideológico-político, duas novas forças políticas, o Chega e o IL, ampliaram os respectivos apoios eleitorais.

Os cerca de 7% de votos no partido que se apresenta como sendo populista e de extrema-direita poderão decorrer da concordância com ideários de extrema-direita, do descontentamento face a situações — sociais ou sócio-profissionais difíceis — e/ou da recusa em contextualizar esses problemas e em procurar soluções para os mesmos no âmbito de um horizonte de democracia, de multilateralismo e de globalização. Cerca de 5% de votos na força política que se diferenciou recorrendo a um ultraliberalismo social explicar-se-ão, eventualmente, pela frustração com bloqueios existentes em Portugal e/ou pela confiança na competição entre indivíduos como mecanismo que garantiria o sucesso dos mais capazes/empenhados e, consequentemente, do país.

Muito provavelmente, as actuações prévias e as reacções subsequentes do BE e do PCP ao acto eleitoral de 30 de Janeiro de 2022 constituem os exemplos mais claros de distanciamento entre leituras ideológicas a propósito da realidade, a realidade e a praxis da população portuguesa. Será rigoroso e verificável afirmar que as votações rarefeitas obtidas por aquelas duas forças políticas não são fruto, no curto prazo, de uma conspiração do PS que teria tido o apoio do Presidente da República; no médio prazo, do envolvimento de ambos os partidos na chamada “geringonça” (isto é, no apoio parlamentar parcial a um Governo do PS).

Em alternativa, será objectivante aventar a hipótese de que as perdas eleitorais verificadas dever-se-iam, por um lado, no imediato, às decisões do BE (em 2020) e do PCP (em 2021) de abandonarem a coligação política informal designada como “geringonça” e de provocarem a queda do Governo do PS. Por outro lado, em termos mais conjunturais, decorreriam do facto de as referidas forças políticas não terem querido passar a ser partidos de esquerda disponíveis para, em coligação com outros partidos de centro-esquerda e de esquerda, assumirem plenamente uma governação democrática do país partindo das condições — internas e externas — efectivamente existentes. Teriam optado por continuar a ser, mais ou menos, partidos populistas e de extrema-esquerda, organizações aparelhistas e sectárias, actores políticos nominalmente revolucionários.