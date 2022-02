Docência: saída pela porta da frente

Dentro de cinco anos os pedidos de aposentação entrarão em catadupa sem que os lugares deixados vagos possam ser substituídos. Esperemos que muitos deles não tenham que o fazer com andarilho, cadeira de rodas ou em maca. Uma das medidas que se impõe com a máxima urgência poderá ser a despenalização progressiva da aposentação antecipada. Com este estímulo, muitos docentes não hesitarão em fazer o seu pedido de saída e os mais novos, ao substituí-los, ocuparão lugares mais próximos das suas residências, com horários mais preenchidos, adquirindo uma motivação renovada para se fixarem e exercerem a docência. Assim, o sistema refrescar-se-á gradualmente e a hecatombe de lugares por preencher será suavizada.

José M. Carvalho, Chaves

Comunicar sobre covid-19

António Silva Graça, médico infecciologista, há muito que expõe na TV as suas ideias sobre o mal que nos atingiu, sempre ponderada e calmamente, nunca falando de forma a excitar os seres mais sensíveis o que é de elogiar e agradecer, ao contrário de outros que noticiam de forma excitada e agressiva. Sugiro a leitura do seu magnífico artigo no PÚBLICO intitulado “Talvez a ‘nossa’ primavera já não esteja longe”, onde o autor expõe largamente com calma, lucidez e sensatez os potenciais ou reais problemas que podem atingir homens, mulheres, crianças, ricos, pobres ou remediados. Deixem falar quem sabe.

Carlos Leal, Lisboa

Acantonar Portugal

Um filho que vive e trabalha em Zurique, Suíça, disse-me há dias que está a pensar em mudar-se de cantão para outro onde irá pagar menos impostos, o nosso IRS. Como sabemos, a Suíça tem vários escalões de impostos, consoante o cantão onde se reside. Portugal tem um sério problema de desertificação. Em muitas zonas do interior do país onde há gente, a maioria são idosos. A grande maioria dos jovens, assim que podem, mudam-se para o litoral, para as grandes cidades onde estão os empregos e onde está a animação. Um modo de inverter este estado de coisas, talvez o único, é termos vários escalões de IRS e de IRC determinados pela geografia, pela zona onde se vive e trabalha, a cenoura para fixar pessoas e empresas. Julgo que Portugal acomodaria seguramente três escalões de IRS/IRC, determinados pelo grau de povoamento da zona onde se vive.

Ronald Silley, West Vancouver (Canadá)

A vice-presidência da AR

Apesar de ser irrelevante o lugar da vice-presidência da Assembleia da República parece ser de grande importância para alguns. No entanto, sendo um lugar preenchido pela eleição democrática secreta, porque será que alguém que está sentado do hemiciclo tem de votar favoravelmente numa figura que não lhe é querida só porque tradicionalmente esse é um lugar distribuído pelos quatro partidos mais votados? Será apenas por elegância política?

José Rebelo, Caparica

O regime democrático

Os deputados do Chega têm toda a legitimidade para exercer a sua actividade dentro do quadro do regime democrático, coisa que não tem sido fácil. Os quase 93% de votos na democracia devem subsistir sobre todas as tentativas de subverter o regime democrático que o Chega vai querer apresentar no Parlamento.

Um democrata não fica indiferente às ideias populistas do Chega, nem pactua com elas. As ideias antidemocráticas e até fascizantes do Chega não podem ser postas em prática. As suas ideias têm de ser combatidas até exaustão na sociedade e no Parlamento. O Portugal democrático e a Europa democrática não se revêem nelas. Por isso, se acontecer a eleição de gente do Chega para a vice-presidência da AR é um desprestígio internacional. O Chega não pode representar Portugal em lado nenhum e muito menos no estrangeiro. Na Alemanha, a esquerda e a direita uniram-se para obstaculizar a extrema-direita.

Os partidos democráticos só podem actuar com frontalidade, sem demagogia, demonstrando o retrocesso civilizacional das ideias de Ventura e afins. Para acautelar novos sucessos da extrema-direita populista, o PS agora com maioria absoluta tem de infundir um combate sério à pobreza, à corrupção, por uma política de transparência nas nomeações e nos apoios aos fundos do PRR, ao trabalho precário, por uma melhor educação, e ter um diálogo sério com todos os partidos democráticos.

Carlos Oliveira, Funchal

Limpeza da publicidade política

Fomos informados de que muitos dos partidos políticos receberam do Estado quantias avultadas por terem concorrido às eleições e obtido os votos que obtiveram. Não poderiam gastar uma pequena parte na limpeza e remoção da publicidade que colocaram e que perdeu actualidade? O ambiente, que tanto defendem, ficaria mais agradável e todos agradeceríamos.

Marques Bernardo, Braga