Demissão de conselheiro científico da Casa Branca por não respeitar subordinados

Eric Lander foi acusado de violar as regras de conduta em vigor entre os funcionários da Casa Branca. Há queixas de insultos e humilhações dirigidas a colegas.

Um dos principais conselheiros científicos do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, demitiu-se na segunda-feira, na sequência de uma investigação interna da Casa Branca por ter falado com desrespeito aos subordinados.

Biden aceitou a carta de demissão de Eric Lander, agradeceu os conselhos dados sobre a pandemia da covid-19, o cancro e a crise climática e afirmou que Lander vai continuar a contribuir para “a comunidade científica nos próximos anos”, afirmou a porta-voz da Casa Branca Jen Psaki.

O director do Gabinete de Política Científica e Tecnológica da Casa Branca, com um papel importante na resposta à pandemia, foi alvo de uma investigação interna no ano passado, na sequência de uma queixa contra si, ao abrigo das regras de boa conduta estabelecidas por Biden.

Cientista de renome, Eric Lander liderou o projecto Genoma Humano, que mapeou todos os genes humanos entre 1990 e 2003.

A Casa Branca não divulgou o conteúdo da queixa contra Lander, embora uma funcionária tenha afirmado ao site Politico que o cientista não admitia ser contrariado, insultava e ria-se dos funcionários, retirando-lhes algumas responsabilidades profissionais. “Muitas mulheres saíram em lágrimas, traumatizadas e sentindo-se vulneráveis e isoladas”, disse Rachel Wallace ao Politico.

Lander enviou uma carta aos subordinados, à qual a agência de notícias espanhola Efe teve acesso, e na qual reconheceu não ter cumprido “a responsabilidade” de criar um ambiente de trabalho respeitoso.

“Falei com colegas do Gabinete de Política Científica e Tecnológica da Casa Branca de uma forma desrespeitosa ou humilhante. (...) Não é aceitável que eu fale dessa forma”, admitiu.

Quando chegou à Casa Branca, em Janeiro do ano passado, Biden prometeu garantir um ambiente de trabalho seguro e despedir qualquer pessoa que não tratasse os colegas com respeito.