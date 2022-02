Vinte anos depois, que Alentejo criou o Alqueva?

O projecto hidroagrícola do Alqueva transformou radicalmente a paisagem do Alentejo, garante água a mais 200 mil habitantes de 13 concelhos e tornou o país auto-suficiente em azeite, mas não estancou a regressão demográfica. Neste P24 ouvimos o correspondente do PÚBLICO no Baixo Alentejo, Carlos Dias.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos, clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.