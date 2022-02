Dia dos Namorados: à noite na Torre dos Clérigos com espumante e amores

Para celebrar o Dia dos Namorados não faltam mil e uma propostas. Pelo Porto, o programa da Torre dos Clérigos posiciona-se desde logo entre os que mais alto elevam o romance.

A proposta é para subir aos céus a dois via Clérigos, ou melhor dizendo, a mais de 75m de altura para apreciar a vista nocturna da cidade, uma perspectiva a 360º do Porto.

Enquanto isso, a celebração faz-se com a companhia dos parceiros do monumento para a ocasião. O brinde será com espumante Murganheira, o final doce com “os tradicionais chocolates coração da Arcádia”.

O programa custa 20 euros por casal e aqui incluem-se a entrada, dois flutes e os chocolates. É de esperar ainda “uma surpresa no final da experiência”, garante-se.

A proposta está disponível no dia 14 das 17h às 22h. “A cada trinta minutos podem subir ao topo da Torre cinco casais”, logo apenas cerca de 50 casais podem “usufruir desta experiência única”, informam.

As visitas nocturnas à torre não são inéditas: ao longo do ano, costuma abrir algumas noites em períodos específicos (normalmente, o bilhete custa 5 euros por adulto).

Mais informações e reservas no site oficial da Torre dos Clérigos.