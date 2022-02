Bruxelas promete 11 mil milhões e novas leis para garantir chips na UE

A Comissão Europeia (CE) apresentou nesta terça-feira um conjunto de diplomas e recomendações para responder à crise dos semicondutores (chips), que afecta o fabrico de equipamentos e carros. Bruxelas promete 11 mil milhões de euros para reforçar a produção de chips na União Europeia (UE), mantendo a meta de alcançar 20% de quota de mercado até 2030, um objectivo assumido pelo menos desde 2020, mesmo antes desta crise de escassez de circuitos integrados.

Com o apoio destes 11 mil milhões de euros, a CE pretende contribuir para mobilizar mais de 43 mil milhões de euros de investimento, público e privado. A capacidade de produção de chips é encarada como uma questão de soberania digital. Em 2030, estima Bruxelas, o mercado de semicondutores valerá o dobro do que vale actualmente, o que reflecte o aumento na necessidade por circuitos integrados, até por causa da procura crescente de capacidade computacional, conectividade bem como a integração cada vez maior de Inteligência Artificial.

A dúvida está como fazê-lo, onde fazê-lo e com quem. As fábricas de chips são investimentos multibilionários que demoram três a cinco anos a concretizar. Os EUA e a Europa especializaram-se a desenhar chips mas adoptaram a filosofia fabless, ou seja, abdicaram da produção dos circuitos, uma actividade que se concentrou na Ásia. Questionados no passado sobre se a UE faria parcerias com produtores extra-comunitários, os responsáveis da CE nunca adiantaram detalhes sobre que empresas seriam chamadas a envolver-se no aumento da produção na UE. Sabe-se que a Alemanha avançou, em Dezembro de 2021, com intenções para a constituição de um Importante Projecto de Interesse Europeu Comum (IPCEI na sigla inglesa) na área da microelectrónica. A Alemanha é acompanhada por 19 Estados-membros e 90 empresas neste IPCEI, valorizado em dez mil milhões de euros.

“A recente escassez global de semicondutores forçou o encerramento de fábricas numa vasta gama de sectores, desde automóveis a dispositivos de saúde”, lembrou hoje a CE, em comunicado.

O sector automóvel, por exemplo, é responsável por 12% da procura, segundo Bruxelas, e “a produção [automóvel] em alguns Estados-membros diminuiu um terço em 2021, o que tornou mais evidente a extrema dependência global da cadeia de valor dos semicondutores num número muito limitado de intervenientes”.

A produção mundial de semicondutores está concentrada num punhado de empresas asiáticas, com destaque para a TSMC de Taiwan e a Samsung, na Coreia do Sul.

Por essa razão, a CE propõe “um conjunto abrangente de medidas para garantir a segurança do aprovisionamento, a resiliência e a liderança tecnológica da UE”, através de uma nova Lei Europeia dos Chips.

Ao abrigo desta iniciativa, pretende-se juntar “recursos da União, dos Estados-membros e de países terceiros associados aos programas existentes da União, bem como do sector privado”, num total 11 mil milhões de euros “para reforçar a investigação, desenvolvimento e inovação existentes, para assegurar a implementação de ferramentas avançadas de semicondutores, linhas-piloto para a elaboração de protótipos, testes e experimentação de novos dispositivos para aplicações inovadoras na vida real, para formar pessoal e para desenvolver um conhecimento profundo do ecossistema de semicondutores e da cadeia de valor”.

“A Lei Europeia dos Chips basear-se-á nos pontos fortes da Europa - organizações e redes de investigação e tecnologia líderes mundiais, bem como anfitriões de fabricantes de equipamento pioneiros - e abordará os pontos fracos notáveis”. A ambição é dotar a UE de “ferramentas necessárias, competências e capacidades tecnológicas para se tornar líder neste campo”.

Além do investimento, está prevista uma nova estrutura para garantir a segurança do aprovisionamento, um novo fundo para facilitar o acesso ao financiamento para as startups e um mecanismo dedicado ao investimento para pequenas e médias empresas e ainda coordenação entre os Estados-membros e a Comissão para monitorizar a oferta de semicondutores, estimar a procura e antecipar a escassez.

Cabe agora ao Parlamento e ao Conselho discutir estas propostas da Comissão no âmbito do processo legislativo ordinário e, se e quando adoptado, o regulamento é directamente aplicável em toda a UE.