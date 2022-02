A invasão da área no momento do penálti

Nos pontapés de penálti, e de acordo com a letra da lei, se houver invasão da área por parte de um jogador adversário do executante, se for golo este é validado, se não for golo o penálti é repetido. Também no caso em que a invasão é feita por jogadores de ambas as equipas, independentemente do desfecho, o penálti este tem de ser sempre repetido.