Terça na TV: do Bairro a Hollywood, crimes reais e uma ama-fotógrafa

CINEMA

A Comédia dos Infiéis

Cinemundo, 21h10

Escrita e dirigida por George Huang, uma sátira a Hollywood e aos seus esquemas (e também às cíclicas relações profissionais abusivas), com Kevin Spacey, Frank Whaley, Michelle Forbes e Benicio Del Toro no elenco. Conta a história de Guy, um escritor jovem e ingénuo que é contratado para assistente pessoal de um produtor influente. Aquilo que parecia ser a oportunidade de uma vida transforma-se num inferno de humilhações e abusos que vai levar Guy ao limite, ao ponto de inverter drasticamente a relação de poder.

O Segredo dos Seus Olhos

AXN, 23h03

A vida de Claire, procuradora do Ministério Público, e de Ray e Jess, agentes do FBI, é abalada quando descobrem que a filha de Jess é a última vítima do assassino em série que perseguem há meses. O culpado nunca é encontrado e o caso é arquivado. Treze anos depois, Ray encontra uma pista que pode finalmente desvendar o crime. Chiwetel Ejiofor, Nicole Kidman e Julia Roberts dão vida a este remake norte-americano, realizado por Billy Ray, da oscarizada obra do argentino Juan José Campanella.

Bairro

TVCine Top, 00h35

Com realização de Jorge Cardoso, Lourenço Mello, José Manuel Fernandes e Ricardo Inácio, segundo um argumento de Francisco Moita Flores, um policial protagonizado por Maria João Bastos e Paulo Pires. Ela é a respeitada líder de um gangue; ele, o inspector que se fixa nela.

SÉRIE

Possessões

RTP2, 22h01

Estreia. Amor, violência e mistério são os vértices deste thriller franco-israelita criado por Shahar Magen e realizado por Thomas Vincent. Nadia Tereszkiewicz ocupa o papel principal enquanto Natalie, uma mulher francesa que está a viver o sonhado dia de casamento, em Israel, quando o noivo é assassinado. Quando é acusada do crime, o consulado francês envia um diplomata para a auxiliar (Reda Kateb). Mas são tantos os segredos, demónios e sentimentos despertados pelo caso que cada vez mais lhe toldam o discernimento. Terá sido incriminada? Ou será apenas uma grande manipuladora?

DOCUMENTÁRIOS

Depois do Crime

RTP1, 23h53

Alguns dos mais mediáticos crimes de sangue em Portugal são o alvo da série documental (também vertida em livro) de Rita Marrafa de Carvalho, que regressa aos lugares e aos protagonistas desses casos para, anos depois, recolher “as versões nunca antes contadas que só o distanciamento temporal e afectivo permitem”. Este primeiro episódio, que se desenvolve em duas partes, com continuação dia 16 de Fevereiro, é dedicado ao caso que mais marcou a jornalista: o do padre Frederico Cunha, condenado pela morte de um jovem madeirense.

Ken & Barbie Killers: The Lost Murder Tapes

ID, 22h

Estreia. Paul Bernardo e Karla Homolka pareciam formar um casal de sonho, quais Ken e Barbie perfeitos aos olhos da família e dos amigos. Mas, em segredo, eram protagonistas de pesadelos trágicos e reais, fruto de fantasias macabras que registavam em vídeo. O caso, que chocou o Canadá nos anos 1990, revelou que tinham causado a morte a três adolescentes, que raptaram, torturaram e violaram sem vestígios de remorsos. A sua história é aqui relatada, com recurso a imagens inéditas.

À Procura de Vivian Maier

RTP2, 23h26

Estreia. Em 2007, John Maloof comprou uma caixa com 40 mil negativos numa leiloeira de Chicago por apenas 380 dólares. Nesse momento, estava longe de imaginar que tinha acabado de tropeçar nos inéditos de Vivian Maier, a ama americana de ascendência francesa nascida em 1926 que, com essas fotos, foi postumamente considerada uma das maiores fotógrafas do quotidiano americanas do século XX. Depois daquele dia na leiloeira, Maloof tentou desvendar o mistério de vida de Maier, que passou mais de 50 anos a tirar fotografias sem que o mundo soubesse da sua existência. Ao pesquisar a sua identidade, a única coisa que ele encontrou foi uma morada que lhe deu algumas pistas sobre as pessoas com quem ela se foi cruzando em Chicago, a cidade onde viveu a maior parte da vida. Mais tarde, juntou-se ao cineasta Charlie Siskel para realizarem juntos este documentário. Entrevistaram casais que contrataram os serviços dela, adultos de que cuidou em criança ou vizinhos que se lembram dela.