Covid: riscos, atitudes e ideologias

Passados dois anos desde o seu início, a pandemia de Covid-19 continua a ser uma questão fracturante, sendo difícil encontrar consensos quanto às medidas a tomar e as abordagens a utilizar. Não deixa de ser algo surpreendente que, perante essencialmente a mesma informação, existam avaliações tão diferentes dos riscos e opiniões por vezes diametralmente opostas sobre as medidas a tomar face à ameaça do vírus. No espectro que vai desde negação total de que o vírus existe até à reclusão absoluta, é possível encontrar todas as atitudes possíveis.