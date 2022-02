Embaixada em Bissau já está a tratar do visto da mãe de Isabel, que aguarda transplante em Portugal

A Secção Consular da Embaixada em Bissau está nesta segunda-feira a receber a mãe de Isabel Bapalpeme, a mulher de 29 anos que aguarda há quatro anos por um transplante de um pulmão em Portugal, de forma a tratar do visto nacional para apoio à filha. A informação foi confirmada ao PÚBLICO, esta segunda-feira, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. A presença da mãe, Isabel Bapalpeme, residente na Guiné-Bissau e que este domingo ainda não tinha conseguido visto para viajar para Portugal para auxiliar a filha, é crucial para levar a operação a cabo.

“A referida cidadã está a ser recebida hoje [segunda-feira] na Secção Consular da Embaixada em Bissau para ser processado o visto nacional para acompanhamento de familiar, o que será concluído logo que sejam apresentados os documentos exigidos por lei”, refere a tutela em resposta escrita enviada ao PÚBLICO.

Isabel Bapalpeme vive actualmente no Barreiro e chegou a Portugal em 2014, com 21 anos, depois de ter sido transferida de urgência, ao abrigo de um programa de cooperação internacional para a saúde patrocinado pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), na sequência de uma tuberculose que sofreu, aos 15 anos, e que se transformou em anos de febre, tosse e sofrimento. Há oito anos, a jovem foi internada no Hospital Pulido Valente, em Lisboa. Acabou por ter alta, e há quatro anos começou a ser acompanhada pela equipa de transplantação do Hospital de Santa Marta, em Lisboa.

Este domingo, o PÚBLICO noticiou que, após o Ministério dos Negócios Estrangeiros contactar com uma pessoa vizinha, a mãe de Isabel deveria comparecer esta segunda-feira na secção consular para tratar do visto. “Como no processo apresentado em 2019 para o pedido de visto Schengen não constava nem morada postal, nem endereço electrónico, começou por ser difícil à Embaixada contactá-la”, justificou o ministério no esclarecimento enviado no domingo.

A falta de apoio familiar – uma das condições fundamentais para aumentar a probabilidade de sucesso de uma intervenção cirúrgica deste género – pode colocar toda a espera de Isabel, que se encontra na lista activa para um transplante pulmonar, em causa. Por isso é que, há mais de quatro anos, família e amigos encetam esforços para que a mãe de Isabel possa fazer a viagem para Portugal e apoie a filha.