Costa tem 20 reuniões marcadas com partidos e vários sectores para preparar o próximo ciclo político

António Costa agendou duas dezenas de reuniões com vários sectores da sociedade portuguesa e partidos com assento parlamentar “no âmbito da preparação do próximo ciclo político”, revelou nesta segunda-feira uma nota do gabinete do primeiro-ministro

Os encontros começam já na próxima quarta-feira, com o primeiro-ministro a receber o presidente do Conselho das Finanças Públicas e o Conselho Nacional de Saúde.

Na quinta-feira estão marcadas audiências com o Conselho Nacional de Educação, com o Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, com o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e com Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos.

A tarefa continua na sexta-feira com reuniões com o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável e com o Conselho Nacional da Juventude.

Costa descansa no fim-de-semana mas, na segunda-feira, dia 14, na parte da manhã receberá os representantes do sector social e solidário, nomeadamente a União das Misericórdias Portuguesas, a União das Mutualidades Portuguesas, a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e a Confederação Cooperativa Portuguesa.

Também para segunda-feira, estão marcadas reuniões com o Conselho Nacional das Confederações Patronais, a UGT, a CGTP e o Presidente do CES.

Na terça-feira reunirá com os partidos políticos: Livre, PAN, BE, PCP, IL e PSD.