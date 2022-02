Já ouvista falar em misofonia?

Quase todos conhecemos, certamente, alguém que fica particularmente incomodado com determinados sons e que não se consegue abstrair dos mesmos. Em alguns casos, a reacção é tão intensa que se pode mesmo tratar de algo patológico – a misofonia.

A misofonia é uma perturbação relativamente desconhecida, embora cada vez mais falada, caracterizada pela presença de emoções negativas e desproporcionais (como raiva e ansiedade) a certos sons do dia-a-dia. Geralmente, os sons são de origem humana, sendo os mais comuns os da mastigação (ou outros sons orais) e os nasais (como o ressonar ou o fungar). Outros sons não humanos podem também constituir estímulos negativos, como o clique repetido de uma caneta, ou sons de origem animal ou mecânica. Alguns indivíduos apresentam as mesmas reacções a estímulos visuais, por exemplo através da observação de movimentos repetitivos. É comum haver igualmente uma resposta física, do tipo fight-or-flight, com aumento da frequência cardíaca e tensão muscular.

É cada vez mais frequente ver a misofonia representada nos media, em séries de televisão ou em filmes (dos quais são exemplo Sex Education ou Phantom Thread). Apesar de se estimar que a prevalência seja de cerca de 20%, a misofonia ainda não se encontra em nenhum sistema de classificação internacional de doenças, não existindo um consenso relativamente à sua definição ou se se trata de uma perturbação isolada ou de uma síndrome presente em várias patologias. Existem estudos que indicam uma possível associação entre esta e a perturbação obsessivo-compulsiva, a perturbação de hiperactividade e défice de atenção e a perturbações do espectro do autismo, entre outras.

Apesar de ser debilitante e de poder afectar as relações interpessoais (há quem evite ter refeições com amigos ou familiares, por exemplo) e a vida académica ou laboral, há muito que ainda não se sabe acerca da misofonia. Sabe-se que geralmente se inicia no final da infância ou no início da adolescência e que parecem existir alterações funcionais a nível cerebral, nomeadamente em áreas responsáveis pelo processamento e regulação de emoções. Não é conhecido também, ainda, um tratamento comprovadamente eficaz, pelo que alguns dos mecanismos de lidar são, eles próprios, causadores de sofrimento. Estes envolvem a evicção de pessoas ou locais, assim como a utilização de tampões para os ouvidos ou de auscultadores para que a música, de alguma forma, atenue os sons menos agradáveis. Em casos mais graves pode existir agressão física ou verbal, e até mesmo ideação suicida. Por vezes, o sofrimento é tão atroz que há pessoas que relatam que desejavam ser surdas.

Nesse sentido, a importância de estudar esta condição tem sido reconhecida e existem cada vez mais artigos publicados acerca deste tema. O King’s College London, em colaboração com investigadores portugueses, encontra-se de momento a realizar um estudo (S-Five Project: Selective Sound Sensitivity Syndrome Study) que visa melhorar um questionário proposto para a investigação da misofonia em todo o mundo, na sua versão em português.

Para além de poder ser utilizado em investigação, é também uma potencial ferramenta para que os terapeutas possam ajudar os misofónicos a melhorarem a sua qualidade de vida. Se tens mais de 18 anos e és fluente em língua portuguesa, aqui fica o questionário.