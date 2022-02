Linguagem mutante

A língua portuguesa separou-se definitivamente do galego-português no século XIV. Desde aí tem estado em constante transformação. Muitas palavras caíram em desuso e novas foram criadas. Se uma pessoa antiga proferir palavras como botica, asinha, balela, ceroulas, pachorra, petiz, por obséquio, vossemecê, janota, cacareco ou siso, provavelmente um adolescente não vai entender, mas se um adolescente proferir palavras como smartphone, bué, totil, gamificação, meme, blogue, ciberataque ou bullying, provavelmente uma pessoa antiga não vai entender.

Vão sendo criados novos termos, expressões e palavras à medida da sucessão das novas gerações. Cada geração cria os seus próprios códigos de linguagem, abandonando o emprego de certas palavras usadas outrora e concebendo novos vocábulos. A evolução da tecnologia e da ciência tem sido determinante no emergir de um novo sistema de comunicação. A linguagem tem o seu próprio tempo e está em constante mutação.

​Miguel Xavier Sequeira, Lagos

​A RTP e a língua portuguesa

Pouco importa que o Instituto Camões nos venha dizer que a língua portuguesa está em grande expansão por todo o mundo, sendo já a quinta mais falada. A verdade é que dentro do nosso país, onde essa língua nasceu, é muitas vezes relegada, para segundo plano, em relação ao inglês. O ano passado Portugal foi “representado” no festival da Eurovisão com uma música cantada em inglês e lamentavelmente pelo que vemos, tudo se prepara, para que de novo o nosso idioma não tenha lugar nesse festival. Os responsáveis da RTP e muitos telespectadores parecem ter-se esquecido da enorme alegria e orgulho quando em 2017 vencemos o festival da Eurovisão, com uma música cantada na língua de Camões.

Nelson dos Anjos, Lisboa

Excesso de zelo

Haverá algo de mais ridículo do que um autocarro eléctrico do STCP ter sido multado pela PSP por ter umas luzes azuis? Estas viaturas foram montadas em Portugal pela Salvador Caetano e como tal ficam sujeitas a aprovação pelo IMT, que lhes atribui matrícula quando se encontram em conformidade com a lei. Ao serem autuadas por irregularidades, os STCP endossam a multa à empresa construtora, que por sua vez contesta devido à sua aprovação. Mais uma vez se vai empatar a justiça com processos de lana caprina. Acresce ainda que a luz azul de emergência só funciona como tal quando está em modo intermitente -vulgo pirilampo - o que também não é o caso. São várias as viaturas eléctricas com a faixa azul que se encontram a circular. Quase que apetece perguntar se policia não terá nada mais importante para fiscalizar?

António Barbosa, Porto

Postura democrática

Em democracia habituámo-nos a ouvir alguns políticos a valorizarem a insinuação e a hostilidade verbal, sendo raras as vezes que aludem ao epicentro da autenticidade. Evidências que, no meu entendimento, além de enfraquecerem a democracia estão longe do confronto de ideias para o bem comum. É que a nível das prioridades, quer no plano conjuntural quer no plano estrutural, é necessária uma postura democrática mais colaborativa. Por isso, saibamos clamar às forças partidárias que assumam compromissos tendo em vista o progresso do país. Pois, como sabemos, o tacticismo político constituirá um obstáculo ao processo evolutivo. Por tudo isto, é preciso calcorrear os caminhos da liberdade fazendo jus ao adágio popular “a união faz a força”. Algo utópico para uns, mas, para outros, o paradigma de governação mais sensato para enfrentar os desafios que temos pela frente.

Enfim, tenhamos consciência do narcisismo político existente bem como da ausência de uma estratégia de futuro, sob pena de continuarmos a ser um dos países mais endividados e pobres da Europa.

Manuel Vargas, Aljustrel

Doutores e sotôres

Sou um homem vulgar. No meio de milhões de homens vulgares. Chamo-me Henrique de Penha Coutinho e décadas atrás partilhei os meus pensamentos na imprensa com o pseudónimo de Manuel de Portugal. Leio o PÚBLICO pela elevada qualidade produzida por um escol de profissionais de alto gabarito em paralelo com intelectuais que analisam a nossa sociedade com uma acutilância merecedora dos maiores elogios. Permitido me seja exaltar o superior pensamento de Carmen Garcia que no texto Tendencialmente ridículos dissecou com o bisturi da inteligência o mau hábito lusitano de endeusar os doutores e desprezar o homem comum que, tantas vezes, acumulou ao longo de sofridamente percorrer a estrada da vida mais saber que muitos possuidores dum universitário canudo. Chega de só dobrar a espinha a sotôres porque o Tuga Vulgaris Lineus merece um justo respeito. Penso eu e graças a Zeus também a Carmen Garcia…

Henrique Coutinho, Lisboa

<_o3a_p>