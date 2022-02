Autarquia pondera apoio a projecto de associação no Convento de Francos

A Câmara do Porto admitiu esta segunda-feira estudar uma forma de apoiar o projecto da Associação de Fiéis do Coração Imaculado de Maria para o Convento de Francos. Rui Moreira avançou a possibilidade em resposta a uma munícipe que foi à reunião de câmara apresentar aquilo que designou por Centro de Acolhimento, Espiritualidade e Cultura, um local com várias valências que pretende estar aberto a toda a cidade. Apesar da ideia “demasiado vaga” apresentada por Teresa Veiga, o presidente da autarquia não declinou um apoio. “Há matéria para olharmos”, prometeu, especificando o interesse particular da autarquia na criação de hortas comunitárias. “Temos um conjunto de hortas e naquele sítio em particular podia ser muito útil”, apontou.

Teresa Veiga, da Associação de Fiéis do Coração Imaculado de Maria, há muito se dedica ao último convento de clausura do Porto. Desde a saída das monjas carmelitas descalças para outros conventos do país, em 2001, foi alimentando uma “enorme tristeza”. “Passava ali de metro e custava-me imenso ver o convento ao abandono. A minha tia Mariana, fundadora do Carmelo do Porto, deu toda a fortuna para fundar aquilo”, disse ao PÚBLICO depois da reunião de câmara.

Aos vereadores, Teresa Veiga, “humilde porteira do convento” que procura manter o espaço limpo e conter a já avançada degradação do edifício, quis falar do sonho de “dinamização” do espaço, criando um “centro de acolhimento, espiritualidade e cultura que tanta falta faz à cidade”. O convento de Francos, que não está classificado mas foi inventariado, tem mais de seis mil metros quadrados de área total e 1700 metros quadrados de área coberta (com 55 quartos), integrando também uma igreja onde estão pinturas do avô materno de Rui Moreira, José Luís Brandão de Carvalho.

Em matéria de acolhimento, a Associação de Fiéis do Coração Imaculado de Maria acredita que o antigo convento poderá ter um espaço de alojamento para estudantes deslocados e famílias em emergência social, receber peregrinos e viajantes, ter uma loja social gratuita e uma cozinha solidária. Em termos espirituais, pretende-se construir um espaço de diálogo, recolhimento e reflexão, fazer um convite ao silêncio e ao retiro espiritual em plena cidade e promover actividades culturais e sociais ligadas à espiritualidade e à religiosidade. Por último, na área cultural, o centro promete abertura a artistas e agentes culturais (o festival organizado pela Sonoscopia já foi ali realizado)​, espectáculos, instalações e exposições, com actividades para todas as idades e ainda horta comunitária.

Apoios precisam-se

O problema começa, no entanto, quando se fala em financiamento. Em Junho de 2020, já em pandemia, o Convento de Francos foi colocado à venda num leilão electrónico por 2,8 milhões de euros. E o investidor angolano Alexandre Portugal, que tem negócios ligados a hotéis em Luanda, acabaria por levar a melhor, por 2,2 milhões de euros.

A dedicação da Associação de Fiéis do Coração Imaculado de Maria ao espaço não será um problema para o investidor, com quem o PÚBLICO não conseguiu falar. Pelo contrário. Segundo Teresa Veiga, a chave do convento está com a associação com a anuência do proprietário e haverá, nesta fase, disponibilidade para voltar a negociar a venda do imóvel. Sem fundos para isso, a associação tem batido a várias portas a pedir ajuda e garante que não vai desistir.

Neste momento, está a promover uma campanha de recolha de açúcar para fabricar rebuçados artesanais. A máquina que lhes foi oferecida pode ser útil para o negócio, mas é preciso matéria-prima e ainda uma cozinha, pede Teresa Veiga. Além disso, a associação precisa da ajuda de uma empresa de transporte e procura um padrinho, rosto conhecido da cidade, para o projecto.

Ao Jornal de Negócios, o empresário Alexandre Portugal disse em Setembro de 2020 que o projecto para o antigo convento estava ainda “no segredo dos deuses”. Mas deixou a garantia de não construir ali uma unidade hoteleira: “Vai ser um projecto cinco estrelas, que não hoteleiro.” Antes da compra do empresário filho de pai angolano e mãe portuguesa, a autarquia também se interessou por este imóvel ao lado da estação de metro de Francos. Rui Moreira chegou a visitar o local com o socialista Manuel Pizarro, mas o direito de preferência não se concretizou porque as avaliações pedidas pelo município mostraram que “o montante anunciado não era comportável”.