58 municípios aderiram ao projecto “Integrar Valoriza”

O projecto-piloto “Integrar Valoriza”, que procura “reforçar as políticas de integração e acolhimento das pessoas imigrantes” a nível local, já conta com a adesão de 58 municípios de todas as regiões do país, divulgou o Alto Comissariado para as Migrações (ACM) ao PÚBLICO. A primeira reunião da rede de municípios está marcada para esta terça-feira e contará com a presença das diversas entidades públicas que acompanham o projecto, para se dar início aos trabalhos do mesmo.

Criado em Julho do ano passado, através da Resolução do Conselho de Ministros nº 91/2021, o projecto “Integrar Valoriza” vai incidir sobre as áreas “da habitação, do emprego, da documentação, da aprendizagem da língua portuguesa e da investigação aplicada” através de uma intervenção articulada entre o Estado e as autarquias locais, segundo o ACM.

Para tal, já está constituída uma rede de municípios das Regiões do Algarve, do Centro, do Norte, do Alentejo, de Lisboa e Vale do Tejo e das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, que assinaram protocolos de cooperação com o ACM, sobre quem recai a competência do projecto, entre Dezembro de 2021 e Janeiro deste ano.

Agora, o ACM espera que “muito em breve se inicie a implementação de medidas para a valorização, capacitação e integração das pessoas imigrantes” ao abrigo deste projecto experimental, que estará activo ao longo de 18 meses.

Entre os municípios que já aderiram formalmente à rede contam-se: Albufeira, Barreiro, Carrazeda de Ansiães, Espinho, Esposende, Ferreira do Alentejo, Figueira da Foz, Leiria, Loulé, Lourinhã, Matosinhos, Moimenta da Beira, Óbidos, Odemira, Odivelas, Oliveira do Bairro, Ponta Delgada, Portimão, Póvoa de Varzim, Santa Maria da Feira, São João da Madeira, Silves, Sintra e Tavira.

Amadora é um dos mais recentes municípios da rede

Na passada segunda-feira, a Câmara Municipal da Amadora, uma das autarquias com mais residentes imigrantes, anunciou também a sua adesão oficial à rede, tendo já assinado o protocolo de cooperação com o ACM.

Ao abrigo do projecto, a Amadora vai criar um terceiro centro local de apoio à integração de migrantes (CLAIM), dinamizar um plano para a integração de migrantes (PMIM), incluir as pessoas imigrantes na estratégia local de habitação do município e promover a oferta de cursos de português como língua de acolhimento através de protocolos com o IEFP e os Centros Qualifica.

Para além disso, o município revelou ao PÚBLICO que terá como atribuições promover a adesão das escolas do município ao programa Rede de Escolas para a Educação Intercultural, incentivar o “associativismo representativo das populações migrantes” e elaborar um Plano Estratégico Municipal Cultura-Educação no âmbito do Plano Nacional das Artes.

Segundo a câmara, este projecto pretende “estimular a qualidade, a transparência e o rigor no tratamento das questões relacionadas com as migrações”, contribuindo para facilitar “a relação dos utentes com os serviços da Administração Pública”.

A autarquia espera ainda que o projecto “Integrar Valoriza” venha a “melhorar o acompanhamento de proximidade e as respostas prestadas às pessoas migrantes, através da diversificação e descentralização dos serviços públicos” da Amadora.

De acordo com os dados mais recentes do município, em 2020, viviam na Amadora 23.458 pessoas migrantes, na sua maioria provenientes de países africanos e de origem brasileira. Estes números correspondem a 13% da população do concelho, uma percentagem maior do que a nível nacional, já que em 2020 residiam em Portugal cerca de 661 mil pessoas imigrantes, 7% da população do país, segundo números da Pordata.