O risco preto

Tinha 18 anos. Talvez fosse a mais velha da turma. Nem consigo perceber quem era eu na altura e por que razão queria nesse tempo ser também do teatro já sendo da rádio. Eram as coisas a que me agarrava. Havia muitas de entre aquilo que parecia pouco. Para além dos amigos. Antes dos amores, os amigos. Eles foram, sem dúvida, os primeiros amores.

Sempre fui solitária naquilo que descobri ser o meu trabalho, mas o trabalho também sempre se misturou com o meu amor como se ele se estendesse para além dos meus braços e o pudesse pôr onde quisesse. O trabalho, bem vistas as coisas, era eu a ir de madrugada para sítios pouco ou nada acolhedores, mas onde descobria que podia ser quem eu queria. Sobretudo, onde me descobria. E lá ia eu apanhar os comboios que em muitos casos eram os primeiros da manhã ou os últimos da noite. Estou sempre sozinha nessa viagem. Desenhando uma palavra qualquer no bafo que se projecta no vidro da carruagem. Nunca ninguém a leu. Eu nem sabia que alguém a poderia ler. Habituei-me muito cedo a ser essa: a que acorda com a chuva ainda de noite e embarca sem saber porquê nessa viagem: um desígnio maior que na verdade tinha um nome: compromisso. Sabemos que o maior de todos é sempre connosco. E vamos para continuarmos a gostar de nós e ter força para sair da cama. Muitos anos mais tarde, dei por mim a admirar as pessoas que cumprem os desígnios mais elementares. É difícil não falharmos. É difícil não nos faltar a força para fazer um risco preto nos olhos. Em nome de quê? Enquanto desenhamos esse risco fazemos as contas às vezes em que fomos felizes e só nos salva a possibilidade de ainda o virmos a ser.

Nunca perdi nenhum comboio. Queria muito chegar aos lugares aonde me podia expandir. Fiz o risco nos olhos, acrescentei o batom e saí para apanhar o comboio mesmo quando eu e a vida não seguíamos nos mesmos carris.

E assim foi durante anos. Décadas. Tenho muito presente os primeiros tempos porque esses são transformadores.

Lembro-me de o meu pai me acordar com a tempestade a castigar-nos ainda sem a manhã a descoberto, e eu pensar: mas por que tenho de ir? E levantava-me para ir fazer rádio ou aquilo que se aproximava de uma ideia de rádio. Gostava agora de descobrir quem fui. Há muitas vezes uma força que se esconde no que já fomos.

Com 18 anos decidi ir para uma escola aprender teatro. Eu a rapariga demasiado séria com uma postura que misturava coragem e insegurança. Porque quando somos destemidos também nos enganamos. Tememos sempre na verdade qualquer coisa. Eu atirava-me para a plataforma e as carruagens, e depois para um palco, para várias formas de estar nele.

A minha vida nessa altura era assim: fazia as madrugadas numa rádio ao fim-de-semana e nos dias úteis andava a brincar à dramaturgia e às marionetas. Lembro-me de estarmos no TEP (que mais tarde ardeu) a ouvir as notícias. Desenhava-se a guerra do Golfo. Desenhavam-se as minhas guerras interiores, entre os horários de comboio, a escola, e a rádio, os amores que podiam ter sido, os pais que me tardaram em compreender, e os amigos que me faziam sentir viva. Outra vez eles: os primeiros amores, sim.

Sei, em retrospectiva, que quase tudo foi bom ainda que na altura tudo me tenha doído. Era uma mentira grande pôr um penso rápido sobre a minha memória. A memória acaba no instante em que a descrevo. A memória não tem fim. Estende-se com a vida.

A memória lá atrás no tempo das estações que misturavam comboios e rádio era chegar para uma madrugada de longas horas onde nada me esperava a não ser um homem de idade que com condescendência estaria por ali a vigiar o local. Lembrei-me agora da noite em que ali cheguei para trabalhar e me esqueci do código do alarme e acabei sozinha à espera de poder encadear canções no pânico de nunca mais calar aquele zumbido impossível. A vida é um alarme permanente, não é?

Às vezes, olho para o telemóvel e ele diz: “no alarms”. E eu ainda assim fico desconfiada.

Tudo começou cedo na minha vida.

O cansaço ainda é um comboio em andamento.