Rayan: Quanto tempo são cinco dias?

O tempo é incerto, contraditório, joga com a esperança e com a dúvida, com a paciência e com a ansiedade, com a confiança e com o medo. Ou será que não é o tempo que joga?

Vivemos no reino dos significados. As circunstâncias em que vivemos são experimentadas por nós através do significado que lhe damos; as circunstâncias não valem pelo significado em si mesmo, mas pela sua interpretação. É certo, então, que não existe um significado definitivo ou 100% certo para o que quer que seja. “O reino dos significados é o reino dos erros”, escreveu o psicólogo Alfred Adler (fundador da psicologia do desenvolvimento individual) em What Life Should Mean To You (1932).