Zicky Té, a arte de transformar o trabalho em troféus

Um círculo desenhado com uma mão em torno de um olho e o indicador da mão contrária em riste, à frente do nariz. O ritual que Zicky Té, ainda adolescente, escolheu para festejar os golos que marca também se espalhou pelas quadras onde Portugal se sagrou bicampeão da Europa, nos Países Baixos. Significado? “Cala-te e vê”, já explicou o próprio. Uma mensagem para os críticos, que por estes dias serão poucos, ou não tivesse o desconcertante pivot do Sporting sido eleito como o melhor jogador do torneio.