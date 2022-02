Um Reacher bem diferente de Tom Cruise

A nova série da Amazon Prime Video adapta o primeiro livro da muito bem-sucedida saga de Jack Reacher escrita por Lee Child, Do Fundo do Abismo .

Um ex-militar fisicamente imponente e misterioso sai do autocarro numa pequena cidade dos Estados Unidos. Pouco depois é preso por um homicídio que não cometeu e acaba por unir esforços com a polícia para descobrir o verdadeiro assassino. Esta é a premissa de Reacher, a nova série da Amazon Prime Video estreada na sexta-feira. Ao longo de oito episódios, a série, com Nick Santora a cargo da escrita, adapta Do Fundo do Abismo, de 1997, o primeiro livro de Lee Child que deu origem à ultra-bem sucedida saga de Jack Reacher.

Já tinha havido duas versões cinematográficas anteriores, com Tom Cruise, alguém que está longe do Reacher que Child idealizou. Desta feita, no centro de tudo está Alan Ritchson, bem mais próximo do que vem nos livros. É um actor gigante escolhido pelo próprio autor. Numa série de mesas redondas via Zoom com jornalistas no final de Janeiro, Child disse ao PÚBLICO que viu, na audição de Ritchson, mais do que a massa corporal, algo a que chama “um silêncio activo”. Quando Reacher “entra numa sala”, afirma, “não precisa de dizer nada”. “Olha para ti e sentes instintivamente que, se és boa pessoa, vai ser teu amigo, se és má, vai ser o teu pior pesadelo. Mas não é uma escolha tua, é ele quem decide. Isso tinha de ser comunicado pelos olhos e o aspecto dele.”

O próprio Ritchson explica que não há maneira de se comparar a Tom Cruise e sente que é estranho sequer ser mencionado na mesma frase que ele. “Ele é uma lenda, eu não”, afirma. “O que quero é olhar para os livros e o trabalho de Lee Child e honrar isso, fazer o melhor Jack Reacher que posso fazer.

Child, que é, tal como Christopher McQuarrie, realizador do primeiro filme com Cruise, produtor executivo da série, diz que o seu crédito não envolveu muito trabalho. “Percebi cedo, quando trabalhava em televisão antes de ser escritor, que o controlo significativo que podes ter é todo ao início. E quem se escolhe para trabalhar, têm de ser pessoas de quem se goste, cujo trabalho se admira e em quem se confia. Estar sempre em cima no dia-a-dia, palavra-a-palavra nunca funciona. É deixá-los trabalhar. É como quando se tem uma criança e se quer sair à noite. Se se gosta da babysitter e se confia nela, sai-se e passa-se uma boa noite. É igual.”

Nick Santora, que tal como Ritchson tem uma grande devoção pela escrita de Child e nunca se cruzou pessoalmente nem com o autor nem com o actor, por a série ter sido toda rodada em pandemia, contraria um pouco esta ideia de Child ter deixado a equipa fazer o trabalho todo sozinha. “Ele está a ser humilde. Mesmo que nunca tivesse falado com ele, deu-me milhares de páginas para trabalhar. Depois, respondeu a perguntas, a emails, falou ao telefone, teve conversas. Foi mais do que prestável. Ele quer-nos dar mais crédito do que merecemos.”

Além de Ritchson, o elenco inclui Willa Fitzgerald, Malcolm Goodwin, Bruce McGill, Hugh Thompson, Chris Webster ou Harvey Guillén. Se houver mais temporadas, que adaptarão um dos outros 25 livros da saga, só o protagonista se manterá.