Segunda na TV: entre envelopes, courts e conversas, Melhor É Impossível

CINEMA

Melhor É Impossível

AXN Movies, 22h43

Melvin Udall (Jack Nicholson) é o um escritor de língua afiada que sofre de uma perturbação obsessiva-compulsiva. Incapaz de evitar confrontos, orgulha-se da sua capacidade de afrontar, ofender, provocar repulsa e magoar todas as pessoas com quem se cruza. É o tipo de homem que faz os amigos e vizinhos mudar de passeio ou sair do elevador onde ele se encontra. Mas algumas vítimas parecem não ter escapatória. Carol Connelly (Helen Hunt) é a única empregada de mesa do café da zona disposta a aturar as tiradas sarcásticas de Melvin; Simon Nye (Greg Kinnear) é o infeliz vizinho, que tem o azar de viver no apartamento em frente ao de Melvin, na baixa de Manhattan. Estes três nova-iorquinos, que têm em comum o facto de não acreditarem na felicidade, vêem as suas vidas entrecruzarem-se por causa de uma quarta personagem: um cão feio e esquelético chamado Verdell. Melhor É Impossível foi nomeado para sete Óscares (entre os quais o de melhor filme) e conquistou duas estatuetas douradas: melhor actriz para Helen Hunt e melhor actor para Jack Nicholson.

Adam

RTP2, 22h56

Estreia em longa-metragem da marroquina Maryam Touzani que, para escrever o argumento, se inspirou numa situação real, vivida na sua infância. Desde que o marido morreu que Abla cuida sozinha de Warda, a filha de oito anos. As duas vivem da confecção de pão e bolos que vendem a partir de casa. Um dia, tocam à campainha. É Samia, uma jovem grávida desesperada por trabalho.

A Cidade

AXN, 00h51

Doug MacRay é o líder de um bando de ladrões de bancos, orgulhoso das suas origens e de conseguir à polícia. Durante um golpe, faz refém Claire Keesey, a gerente. Ela escapa ilesa, mas não consegue superar o sucedido. Isso muda ao conhecer Doug, que a faz sentir segura e por quem se apaixona. Ben Affleck realiza e protagoniza esta adaptação do livro Prince of Thieves, de Chuck Hogan. Contracena com Rebecca Hall, Jon Hamm, Jeremy Renner (nomeado para o Óscar e o Globo de Ouro de melhor actor secundário), Blake Lively, Titus Welliver, George Carroll, Pete Postlethwaite (que morreria meses depois) e Chris Cooper.

SÉRIE

The Hot Zone: Anthrax

National Geographic, 22h10

Estreia da segunda temporada da série antológica originada pelo best-seller de 1994 em que o jornalista Richard Preston – especializado em doenças infecciosas e bioterrorismo – desenvolvia um artigo que publicara na revista The New Yorker dois anos antes. Se a primeira leva de episódios era centrada no ébola e se passava nos EUA de finais da década de 1980, esta aborda a onda de ataques (e o medo instalado) pelo envio de envelopes contendo esporos de antraz, em 2001, semanas depois do 11 de Setembro. Cientistas, agentes do FBI, lobistas, políticos e repórteres envolvem-se nesta trama assente em factos e personagens reais, com Tony Goldwyn e Daniel Dae Kim nos papéis principais. Os seis episódios são debitados à segunda-feira.

INFORMAÇÃO

Primeira Pessoa

RTP1, 21h

Fátima Campos Ferreira faz uma entrevista informal a Alberto João Jardim, que comandou os destinos da Região Autónoma da Madeira enquanto presidente do Governo Regional por um tempo recorde de quase 37 anos.

DOCUMENTÁRIOS

Terra de Grandes Felinos

Odisseia, 14h09

Maratona de cinco episódios em que os dramas, as lutas e as personalidades de três dinastias de leões são captados de perto, na Zâmbia, por Nathan Pilcher e Sam Davies.

Strokes of Genius

TVCine Edition, 22h

Andrew Douglas realiza este trabalho sobre rivalidade, competição e dedicação, focado na longa e épica partida de 2008 entre Roger Federer e Rafael Nadal, no court de Wimbledon.

INFANTIL

Anfibilândia

Disney Channel, 19h15

Novos episódios da série animada que acompanha as divertidas aventuras de Anne Boonchuy, uma rapariga de 13 anos que é transportada para o mágico mundo de Amphibia, onde os pântanos estão repleto de pessoas-rãs falantes.