Não há contos de fadas

Como escrever sobre o trauma, a perda? Como ser verdadeiro quando se lida com o mais dramático dos outros? As perguntas de Maria Tumarkin serviram-lhe para iluminar melhor este tempo num livro urgente.

Maria Tumarkin é um nome para fixar. Natural da Ucrânia, onde nasceu em 1973, em Carcóvia, uma das maiores cidades daquele país, junto à fronteira sudoeste da Rússia, emigrou para a Austrália com os pais no ano em que o Muro caiu — 1989. Maria tinha 16 anos, a mesma idade de Katie quando se suicidou, muitos anos mais tarde. Katie era uma adolescente que entrou para uma estatística dramática e é, a par de Frances — a irmã que terá de lidar com o trauma —, a primeira figura que conhecemos num livro raro, duro, belo, de uma tremenda sensibilidade e atenção ao mundo e ao lugar que cada um de nós ocupa. Chama-se Axiomático. Percebe-se como ele é a materialização do desejo de Maria Tumarkin enquanto leitora: “O meu desejo de leitura é que um escritor responda ao seu material de forma precisa e honesta e em tempo real, ou seja, enquanto está a pesquisar, a pensar, a ser atirado, a escrever, e que essa resposta não seja filtrada através de um modelo pré-existente.”