Novos casos de covid baixam pelo terceiro dia consecutivo. Um milhão e 300 mil pessoas em isolamento

Pelo terceiro dia consecutivo o registo diário de novos casos de covid-19 está em queda, em linha com as previsões que afirmam que o país já passou o pico da infecção com a Ómicron.

Este sábado registaram-se 31.431 novos casos de infecção, menos dez mil que no dia anterior. Morreram 51 pessoas que estavam infectadas com o SARS-CoV-2.

Quanto aos internamentos em enfermarias e unidades de cuidados intensivos (UCI) dedicadas à covid-19 estavam este sábado ocupadas 2511 camas (mais 102 que no dia anterior), das quais 180 em UCI, mais onze que no dia anterior.

Não se sabe quantas destas pessoas têm diagnóstico principal de covid-19 ou estão apenas positivas para o SARS-CoV-2, tendo dado entrada nos hospitais por outro motivo. Este é um dado que a Direcção-Geral da Saúde diz que demora cerca de dois meses a apurar.

Há 40.391 recuperados, um valor mais alto que o de infectados. Um milhão e 300 mil pessoas permanecem em isolamento.