Mais de 16 mil crianças entre os 5 e os 11 anos iniciaram a vacinação contra a covid-19

No total foram vacinadas no sábado 43.766 crianças. Este fim-de-semana deve ultrapassar-se a barreira dos 50% de crianças dos 5 aos 11 anos vacinadas contra a covid-19 em Portugal.

São mais 16.287 as crianças entre os 5 e os 11 anos que este sábado iniciaram a vacinação contra a covid-19. No total, há agora 317.413 crianças nesta faixa etária com a vacinação pediátrica iniciada, de um universo de 643.164, o que representa 49,3%. Para a toma da segunda dose da vacina da Pfizer apareceram 27.479 crianças. Neste número é necessário ter em conta o elevado número de infecções que afectou muitas das crianças que deixaram de ser elegíveis para a vacinação, uma vez que depois da infecção, é necessário aguardar pelo menos três meses até haver uma nova inoculação.

Neste sábado foram inoculadas com a dose de reforço mais 40.478 pessoas e 961 levaram a vacina da gripe. No total, foram registadas um total de 85.205 inoculações.

O grupo dos 70 aos 79 anos é aquele que apresenta uma taxa de vacinação com a dose de reforço mais elevada, com 96% de pessoas inoculadas. Segue-se o dos 80 ou mais anos, com 93%, o dos 60-69 com 89% e o dos 50-59 com 76%.

Apesar de a vacinação de reforço já estar aberta para outras faixas etárias - a partir dos 18 anos já se pode agendar ou utilizar o regime de casa aberta - a Direcção-Geral da Saúde ainda não disponibiliza a informação sobre a vacinação nestas idades.