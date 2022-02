À esquerda e à direita do rei

Há cerca de 230 anos, depois de décadas de guerras difíceis e dispendiosas, o reino da França mergulha numa grave crise económica. São convocados os Estados Gerais, a assembleia que reúne representantes dos três Estados. À esquerda do rei, sentam-se os representantes do terceiro estado, reivindicando direitos políticos e exigindo como solução para a crise uma melhor e mais justa distribuição da riqueza. À direita do rei, sentam-se o clero e a nobreza, que lutam para manter os seus privilégios, entre os quais, o regime de isenção contributiva. Há fome entre os camponeses, e os comerciantes burgueses das cidades, inspirados por valores iluministas e pelo exemplo da revolução Americana, encabeçam um movimento que resulta na implantação da primeira República do continente europeu. Um dos pontos altos da revolução é a escrita da Constituição francesa de 1791 que incorpora a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão — aprovada à esquerda do rei.