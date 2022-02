Os bons fascistas



Há cerca de dois anos, Rui Zink lançou o interessante e divertido livro Manual do Bom Fascista. Se há conclusão segura da sua leitura é a de que todos nós temos uma costelazita de bom fascista.

De entre todas as explicações para os resultados eleitorais, por vezes recorrendo apenas às mais simplistas aritméticas de transferências de votos, falta desmistificar a ideia de que existem 400 mil fascistas/burros/idiotas que votaram no partido que odiamos. O ressuscitar de algum saudosismo, ou simplesmente a aceitação natural, por cidadãos comuns, de que certas ideias, por muito abjectas que as consideremos, são, no íntimo, partilhadas por muito mais gente, são também possíveis explicações para o fenómeno.

O problema não é o termos uma costela de bom fascista, o problema é quando não temos alguma vergonha disso. Por isso, a resposta não pode ser a hostilidade face a esses eleitores ou aos seus legítimos representantes. Esse combate fácil e barulhento servirá apenas para consolidar as crenças superficiais do eleitorado. Há que ir ao fundo dos problemas, forçar serenamente a sua discussão, e demonstrar que há coisas que sentimos que nos deveriam envergonhar.

João Silva, Lisboa

Ventura tem razão

André Ventura e o Chega reúnem quase todas as características que detesto e combato na minha reduzida intervenção política. No entanto, reconhecer razão aos adversários, na política como no futebol, não é fácil. Se quisermos ser intelectualmente honestos, temos obrigação de o fazer. Como me custa reconhecer que o Sporting tem actualmente melhor equipa que o meu Benfica, também me custa admitir que, neste ou naquele aspecto, André Ventura tem alguma razão.

É o caso, actualmente em cima da mesa, da eleição dos vice-presidentes da Assembleia da República. Ou o Chega não tem condições para estar na vida política e se proíbe a sua existência, ou, se pode concorrer às presidenciais, autárquicas e legislativas então deverá poder institucionalmente ver um seu deputado na vice-presidência da AR, como terceira força política que é.

Helder Pancadas, Sobreda

Quando o resultado é o contrário da sondagem

Os resultados eleitorais, do passado dia 30 de Janeiro, foram claramente o contrário do que as sondagens divulgadas na comunicação social, na parte final da campanha, apontavam para o PS e PSD. A indicação dada pelas sondagens levou quase o PSD a cantar vitória e o PS a mudar o seu discurso.

A indicação das sondagens beneficiando o PSD acabou por se transformar numa poderosa alavanca para o PS cativar o voto dos que não queriam e tinham receio que os partidos de direita regressassem ao poder político, ao não esquecer o massacre social executado pelo governo PSD/CDS de 2011 a 2015.

Ficará a dúvida se as sondagens pretendiam beneficiar o PSD ou o PS… projectando que era possível o PSD ganhar… ou provocar o voto útil de eleitores de esquerda no PS, considerando que teriam sido ultrapassadas eventuais incompreensões pelo chumbo do Orçamento do Estado.

Ernesto Silva, Vila Nova de Gaia

Reforma do sistema eleitoral

O modelo matemático sinalizado na Constituição da República Portuguesa para a conversão de votos em mandatos é o método de Hondt. No entanto, através deste método a concentração de votos beneficia os grandes partidos. E, nem sempre quem tem mais votos assegura a tradução de votos em mandatos. O Livre com 1,28% (68.975 votos),elegeu um deputado, enquanto o CDS que obteve 1,61% (86.578 votos), não teve qualquer mandato. O professor Jorge Miranda apresentou um interessante estudo sobre a Reforma do Sistema Eleitoral. Só que qualquer alteração à Constituição terá de ser aprovada por uma maioria de dois terços dos 230 deputados.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

​Mexer na equipa que ganha

Costuma-se dizer que, em equipa que ganha não se mexe. A dimensão do Governo de António Costa há muito que é motivo de grande alarido mediático. Os populistas dizem logo que é para clientelismos, quando estamos a falar de cargos altamente escrutináveis e que mais tarde ou mais cedo se vai a votos e tudo é tido em conta.

Mas o próprio líder do PS disse em campanha que este governo seria mais enxuto e mais ágil. Espera-se, por isso, uma redução. Fala-se, especulando-se, também em remodelação. Não sei até onde. É importante termos a consciência que António Costa tornou estas eleições num teste à sua própria governação e vários governantes integraram as listas a deputados em vários círculos eleitorais. O resultado foi o que foi.

Naturalmente haverá necessidade de fazer algumas mexidas, até porque pode haver essa vontade de alguns membros do Governo, mas as pessoas que votaram na continuidade também não querem um Governo totalmente novo. É esperar para ver. Ainda este mês deveremos ter novidades.

Pedro Perdigão, Lousada

