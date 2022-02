Sporting não perdeu terreno antes do clássico no Dragão

A exibição foi uma réplica da imagem habitual do Sporting de Ruben Amorim – personalizada e segura, mas pouco exuberante - e o objectivo principal dos “leões” foi atingido: três pontos conquistados e nenhum terreno perdido a cinco dias de defrontar o líder FC Porto. Com golos de Pablo Sarabia e Matheus Reis, os sportinguistas derrotaram o Famalicão, por 2-0, mas nem tudo foram boas noticias para os “leões”: Pedro Porro viu o quinto cartão amarelo e vai falhar o clássico; Pedro Gonçalves saiu lesionado e pode ser outra baixa.

O mau arranque de 2022 (derrotas contra o Santa Clara e o Sp. Braga) parece ultrapassado e, ainda a saborear a conquista da quarta Taça da Liga em cinco épocas, o Sporting entrou em campo em vésperas de um importantíssimo clássico frente ao FC Porto no Estádio do Dragão sem qualquer tipo de poupanças.

Tal como tinha dito na antevisão do duelo com os famalicenses, Rúben Amorim colocou no “onze” Sarabia, Palhinha, Pedro Gonçalves e Porro, que falhariam a deslocação ao Porto se vissem um cartão amarelo. O defesa espanhol acabou mesmo por ser admoestado e não estará no “clássico”. No banco, ficaram os dois reforços de Janeiro: Slimani e Edwards.

Com apenas uma vitória nos últimos dez jogos, o Famalicão de Rui Pedro Silva promoveu duas alterações em relação à última partida, com as entradas de Pepê e João Carlos Teixeira para os lugares de Gustavo Assunção e Iván Jaime, mas a plano de jogo dos famalicenses ficou condicionado por uma displicência de Adrián Marín: após perder a bola à entrada da sua área, o espanhol derrubou Paulinho. Com frieza, Sarabia aproveitou a oferta do conterrâneo para marcar pelo quarto jogo consecutivo.

A partir daí, tal como tem feito muitas vezes quando se encontra em vantagem, o Sporting deu o controlo ao adversário. Apesar de ter o domínio, o Famalicão demorou a criar perigo para Adán, mas após um par de ténues ameaças, surgiu o segundo penálti do jogo, novamente cometido por um espanhol: em cima do intervalo, Porro tocou em Pepê na área. Porém, Adán adivinhou o lado para onde Simon Banza rematou e segurou a vantagem sportinguista.

Com Esgaio no lugar de Feddal após o intervalo, o Sporting voltou para a segunda parte menos passivo e depois de Porro acertar no poste, fez o 2-0 com um Matheus Reis a estrear-se a marcar como sportinguista com um grande golo.

Com a resistência do Famalicão quebrada, Amorim geriu o desgaste e os riscos de exclusão, mas também aproveitou para mostrar que Paulinho e Slimani podem ser compatíveis: o argelino entrou aos 74’, jogando ao lado do avançado português.