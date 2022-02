Real Madrid afasta-se do Sevilha na luta pelo título

O Real Madrid aumentou neste domingo para seis pontos a vantagem para o Sevilha no duelo pelo título espanhol. A equipa da capital bateu o Granada por 1-0, em casa, resultado que permitiu aproveitar a preceito o empate dos andaluzes nesta ronda (0-0 frente ao Osasuna). São 53 os pontos já somados pelo Real, 47 para o Sevilha e 40 para o Bétis, teoricamente já afastado desta luta.

No Santiago Bernabéu, Marco Asensio foi o herói do Real, aos 74’, após assistência do ex-FC Porto Militão. O Real não teve em campo Benzema, lesionado, algo que obrigou Carlo Ancelotti a montar um ataque diferente, com jogadores mais móveis (Isco, Asensio e Rodrygo).

Do outro lado, o Granada, que segue em 16.º lugar, teve Luís Maximiano na baliza e Domingos Duarte a assistir do banco de suplentes.