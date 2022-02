FC Porto não vacila e segura liderança folgada antes do clássico

O líder FC Porto assegurou neste domingo que, aconteça o que acontecer no jogo entre Sporting e Famalicão, receberá, na próxima jornada da I Liga o Sporting, no Estádio do Dragão, com, pelo menos uma vantagem de seis pontos para o seu mais directo perseguidor depois de vencer em Arouca por 2-0.

Num jogo que não foi fácil para a equipa de Sérgio Conceição, a vitória só foi garantida no segundo tempo e graças, primeiro a um momento de genialidade de Vitinha e, logo depois, num lance de bola parada bem concluído por Mbemba. No intervalo de dois minutos, os portistas marcaram dois golos e resolveram a partida.

Até esse momento, viu-se um Arouca organizado e, acima de tudo, sem medo de disputar o jogo, não se remetendo exclusivamente à defesa ou a uma atitude passiva. Pelo contrário, a equipa de Armando Evangelista procurou sempre pressionar o seu adversário o mais longe da sua baliza possível. E com um meio-campo muito forte na pressão, dificultou ao máximo o processo de construção dos “azuis e brancos”.

No FC Porto, nota para o regresso de Pepe ao “onze”, ele que não jogava há quase dois meses, por lesão. Para além disso, no banco de suplentes dos portistas era possível também ver Galeno e Eustáquio, reforços de Inverno, com ambos a merecerem alguns minutos, no segundo tempo.

A única má notícia para o FC Porto no jogo foi mesmo a lesão do guarda-redes Diogo Costa. Com o jogo resolvido e num lance aparentemente inócuo, o dono da baliza portista saltou para agarrar uma bola cruzada para a área mas caiu desamparado no relvado, lesionando-se com gravidade e tendo tido mesmo necessidade de sair de campo imobilizado e em maca.

Com o triunfo em Arouca, campo onde nunca perdeu, o FC Porto de Sérgio Conceição entrou também para a história. Isto porque somou 16 vitórias seguidas na I Liga, o que significa que igualou a marca de André Villas-Boas, que constitui o melhor registo na história portista.

Coincidência ou não, a série vitoriosa começou, precisamente, após o empate com os “leões”, em Alvalade, e pode ser prolongada, fixando um novo recorde, precisamente em caso de triunfo sobre o Sporting, na próxima jornada.