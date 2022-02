Mudou a nota da peça que John Cage compôs e que vai ser tocada até 2640!

O muito que se pode fazer a partir de uma só partitura vê-se pelos números. Organ2/ASLSP (As Slow as Possible), uma peça composta pelo americano John Cage, inicialmente para piano, em 1985, mas que dois anos mais tarde acabou por ser transposta para órgão, já foi tocada em 29 minutos, em 8 horas, mas também poderá ser tocada, se tudo correr como previsto, ao longo de 639 anos. É isso mesmo. A verdade é que John Cage nunca especificou o quão lenta poderia ser tocada a peça, e um grupo de musicólogos, na Alemanha, em 2000, propôs-se a um desafio: tocar a peça-concerto ao longo de 639 anos.