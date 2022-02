Accademia, uma luz sempre acesa

A receção das Gallerie dell’Accademia é uma sala térrea, de equilibrada dimensão e luz tamisada, como se o conhecimento de Andrea Palladio, o arquiteto paduano que resgatou as proporções antigas de Vitrúvio pela mão de Alberti no Renascimento — e cuja obra Goethe estudou com disciplina durante a viagem a Itália — tivesse excedido as pedras do património construído e houvesse educado a província de Veneza na administração dos espaços quotidianos e na hospitalidade amena aos viandantes.