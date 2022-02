Ministério Público arquiva inquérito à morte de criança de seis anos no Santa Maria

O Ministério Público decidiu arquivar o inquérito relativo à morte de uma criança de seis anos, ocorrida no dia 16 de Janeiro, no Hospital de Santa Maria.

Numa nota da Procuradoria da República da Comarca de Lisboa divulgada esta sexta-feira, o Ministério Público dá conta que não foram encontrados quaisquer indícios de crime, acrescentando que a autópsia serviu para afastar definitivamente qualquer suspeita de que a vacina contra a covid-19 poderia ter contribuído para a morte da criança.

“Como é do conhecimento público, a criança realizou um teste de antigénio de SARS-CoV-2 (Covid-19), que deu positivo. Apurou-se ainda que já lhe tinha sido administrada a primeira dose da vacina pediátrica da Pfizer. Na sequência do óbito foi realizada a autópsia médico-legal, a qual concluiu que a morte não foi devida à referida vacinação”, pode ler-se na nota.

A criança estava infectada no momento em que deu entrada no Hospital de Santa Maria com uma paragem cardiorrespiratória, com o centro hospitalar a notificar o caso ao Infarmed e à Direcção-Geral da Saúde após se perceber que a criança tinha sido inoculada com a primeira dose da vacina da Pfizer.

O procedimento padrão apontava apenas para uma “suspeita de reacção adversa”, algo que o resultado da autópsia veio afastar. A causa da morte desta criança não esteve ligada à vacina para a covid-19, devendo-se a outros factores que o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF) manteve sob sigilo e apenas partilhou com a família da vítima.