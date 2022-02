Jerónimo diz que a maioria absoluta do PS abre portas a compromissos com os “senhores do dinheiro”

Numa sessão no Fórum Lisboa, o líder comunista reconheceu que os resultados da CDU corresponderam a “uma significativa perda” de representantes e deixou um caderno de encargos para os próximos governantes: “Avancem na valorização das reformas e as pensões para todos e das longas carreiras contributivas”

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, declarou este sábado que o “Orçamento do Estado foi o pretexto para quem aspirava ficar de mãos livres para regressar a sua política de sempre” e que a maioria absoluta do PS lhe permitiu “levar mais longe o seu compromisso com a política de direita”.