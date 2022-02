Reflexões sobre a oposição e os seus dadas

1. A ironia da actual situação pós-eleitoral é que os partidos que com mais veemência criticavam o “socialismo”, a “venezuelização”, a “ditadura do PS” e outros qualificativos cheios de horror com António Costa estão muito mais contentes com o desastre do PSD e a eventual queda de Rui Rio do que preocupados com a maioria absoluta do PS. Aliás, basta ler a comunicação politicamente mais radical nas suas críticas ao poder socialista, o Observador, o Nascer do Sol, o Novo, e a extensão crescente destes núcleos de opinião por muitos mais jornais, rádios e televisões, etc., etc., os seus comentários editoriais, as suas escolhas de entrevistas, os seus comentadores, para perceber uma enorme indiferença para com a maioria absoluta socialista, contrastando com uma muito mal disfarçada excitação e alegria com o estado do PSD, e com a perspectiva de se verem livres de Rui Rio.