A insuportável superioridade moral em relação ao Chega

Esta semana, dois dos novos deputados do Chega compareceram em debates televisivos. Rita Matias, de 23 anos, foi à CNN debater o feminismo e o papel das mulheres na política com Joana Amaral Dias. Gabriel Mihtá Ribeiro, vice-presidente do Chega e coordenador do seu gabinete de estudos, foi à SIC Notícias discutir a reconfiguração da Direita no Parlamento com, entre outros, André Coelho Lima, do PSD. A maneira como foram tratados pelos seus colegas de painel e, a espaços, pelos próprios moderadores, é inadmissível, preconceituosa, escandalosamente classista e profundamente antidemocrática.

É incómodo ter 12 deputados do Chega no Parlamento? Sim. Mas antes ter 400 mil portugueses descontentes com o regime representados no Parlamento do que nas ruas a partir montras

Há gente com uma ideia muito errada do que é a democracia. A democracia não existe para limitar o pensamento. Existe para que grupos de cidadãos com opiniões políticas divergentes possam discordar sem o recurso à violência. É incómodo ter 12 deputados do Chega no Parlamento? Sim. Mas antes ter 400 mil portugueses descontentes com o regime representados no Parlamento do que nas ruas a partir montras. O objectivo da democracia não é eleger 230 deputados com ideias que consideramos aceitáveis. É para que tanto as ideias que consideramos aceitáveis, como aquelas que consideramos inaceitáveis, possam entrar em conflito de forma pacífica, de acordo com as regras regimentais. Se tudo correr bem, as melhores ideias impõem-se e as piores ideias são descartadas. Se tudo correr mal, ganham as más ideias, mas a cada quatro anos é-nos oferecida uma nova oportunidade de lutar para que as boas ideias (que são sempre as nossas, e nunca as dos outros) vençam.

É um sistema com muitos defeitos, mas ainda ninguém inventou melhor. O Chega passou no Tribunal Constitucional. Não pode ser tratado como um pária da democracia ou como o partido dos idiotas. É um partido que tem legitimidade para defender ideias inaceitáveis. Idiotas são aqueles que não entendem a regra mais básica dos regimes democráticos: respeitar o voto, respeitar os adversários, e nunca, mas nunca, falar com eles de cima para baixo.

Falar de cima para baixo foi aquilo que eu vi, com vergonha, ser feito a Rita Matias e a Gabriel Mihtá Ribeiro por jornalistas e adversários, em dois debates onde eles não apareceram para falar de ciganos, de prisão perpétua ou de castração química. Até ao último domingo, o Chega era um partido unipessoal. Com uma bancada parlamentar de 12 deputados vai deixar de ser. Se ninguém deseja ter uma dúzia de deputados durante quatro anos e meio a falar de ciganos, castração química e prisão perpétua, então convém não transformar cada deputado do Chega num espelho de André Ventura, e ouvir o que eles têm para dizer.

Só assim se consegue refutar o que for estúpido, denunciar o que for repugnante e combater as péssimas ideias. Assumir à partida que todas as pessoas do Chega são desqualificadas, imbecis ou repugnantes é de uma idiotice atroz. Porque faz com que todos aqueles que cheiram o classismo a léguas, com os seus insuportáveis tiques de superioridade moral e intelectual, passem metade do tempo a defender o direito à existência política de pessoas das quais discordam profundamente.

Consta que a esquerda se vai juntar para impedir que o Chega tenha um vice-presidente da Assembleia da República, apesar de isso representar um corte com a tradição parlamentar desde 1975. Logo de seguida, a mesma Assembleia da República irá escolher pacatamente a madrinha de Sócrates para a sua presidência. Admiram-se que o Chega cresça muito? Eu não.

O autor é colunista do PÚBLICO