E eis que surge Paulo Rangel

Reapareceu no PÚBLICO o ideólogo do PSD Paulo Rangel. Todas as terças-feiras lá aparecia zurzindo no Partido Socialista, na pessoa de António Costa, tendo feito uma pausa durante as eleições. Pelos resultados verificados, e como se diz popularmente, saiu-lhe o “tiro pela culatra”. No seu artigo de anteontem, disserta longa e “sabiamente” sobre a social democracia. Curiosamente, nem uma palavra sobre uma possível candidatura a presidente do PSD. Talvez seja mais “confortável” em vários aspectos a sua estada na UE. Recorde-se que não aceitou o convide que Rui Rio lhe fez para se candidatar a presidente da Câmara Municipal do Porto, cargo bastante trabalhoso e moderadamente pago. Cada vez mais o País precisa de acções concretas e não de teorias mesmo que bem intencionadas.

Carlos Leal, Lisboa

JMT e o INE

João Miguel Tavares (JMT), na crónica do dia 3 intitulada “Três grandes enganos sobre a noite eleitoral”, veio alertar-nos (nós, mísero povoléu) sobre o facto de que teremos sido enganados em relação aos resultados da noite eleitoral. Assim, JMT fez contas de somar, fez contas de subtrair, calculou percentagens e chegou à brilhante conclusão de que o PS ganhou as eleições mas também as perdeu. Enfim, uma quadratura do círculo. Com tanto cálculo matemático não estará por acaso o INE (Instituto Nacional de Estatística) a perder um óptimo cérebro?!

Maria Mota, Caldas da Rainha

A miragem das reformas neoliberais

O PS e o PSD são partidos centrais no funcionamento da democracia portuguesa, e não apenas pelo seu posicionamento ideológico. Nesta fase da nossa vivência colectiva, uma “falha tectónica” em qualquer deles exige uma actuação racional que reponha a estabilidade do sistema. O PS, embora com períodos de desnorte e erros tácticos, tem conseguido recuperar porque mantém a sólida matriz social democrata europeia que Soares, Guterres e Sampaio lhe imprimiram. O problema já antigo do PSD, que agora veio à tona (o afastamento ou hesitações quanto à sua vertente social democrata), foi muito bem escalpelizado no artigo de Maria João Marques no PÚBLICO de 2 de Fevereiro.

Na sua frase final, afirma que os prováveis líderes que se avizinham vão prosseguir a linha que descaracteriza o partido e afasta os seus eleitores. Parece haver duas facções: uma quer seguir uma social-democracia um pouco mais conservadora do que a europeia (próxima da democracia cristã), mas mantendo os seus traços fundamentais: mercado livre acoplado a protecções sociais que garantam vida digna e promova um melhor futuro aos que estão em situações desfavorecidas; a outra facção quer adoptar as propostas dos neoliberais, cuja política tem comprovadamente vindo a destruir as raízes e o apoio popular das democracias ocidentais, quer nos EUA, quer na Europa (embora de formas diferentes).

É sintomático que media internacionais de qualidade indiscutível e sempre defensores do sistema capitalista (como o The Economist, o Financial Times, a Time, etc.) estejam constantemente a alertar para o perigo do capitalismo financeiro desregulado e da falta de apoios sociais que mantenham uma sociedade equilibrada e menos violenta. Neste momento, o maior risco do PSD é, sob a capa de reformas do tipo da troika, querer imitar a IL, como propõem alguns dos seus militantes mais mediáticos (apoiantes de Passos Coelho) que têm vindo a surgir em força na comunicação social pós eleições. Pelo contrário, o que o PSD precisa é de líderes que mostrem ao eleitorado a ineficácia social e económica das teorias da falsa “liberdade” (que é apenas económica e desenhada para o privilégio de alguns).

Luis Taylor, Porto

A fuga dos jovens do interior para o litoral e de Portugal

Neste momento, o futuro governo de António Costa tem dois grandes problemas para resolver relacionados com os jovens, seja a diminuição da fuga do interior, seja a fuga de Portugal. Nenhum país consegue progredir sem o empenho e a colaboração total da sua juventude. Numa altura em que as capacidades de milhares de portugueses fazem com que os mesmos sejam aliciados para trabalhar nas mais diferentes regiões do mundo, o governo de Portugal tem que arranjar uma solução para os conseguir manter nas regiões de origem ou para os fazer regressar a Portugal. Tarefa difícil? Claro que sim, mas é nestas alturas que se vêm as verdadeiras capacidades dos governantes. Estará António Costa à altura de tão grande desafio? Espero que sim porque se assim não for, a perda para Portugal será enorme e dramática.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora