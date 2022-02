EUA restauram suspensão de sanções ao Irão, Teerão diz que não é suficiente

O Irão reagiu este sábado ao anúncio que os Estados Unidos fizeram, na véspera, de voltar a ter em vigor a isenção de sanções ao país por causa do seu programa nuclear, numa tentativa de melhorar as condições para que haja um acordo sobre o programa atómico do país.

Para Teerão, trata-se de um “gesto de boa vontade”, que “embora pareça bem no papel, não é suficiente”, declarou o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amirabdollahian. “Exigimos garantias nas esferas política, legal e económica”, declarou. “Já chegámos a acordo em certas coisas.”

O Irão tem exigido um levantamento total das sanções nas conversações que decorrem em Viena, com a participação indirecta dos Estados Unidos, e que há meses tentam reavivar o acordo nuclear conseguido entre vários países e o Irão, um acordo patrocinado pelo então Presidente dos EUA Barack Obama assinado em 2015. Os EUA foram retirados do acordo pelo Presidente seguinte, Donald Trump, em 2018, e mais tarde as isenções foram suspensas, em 2019 e 2020.

Por isso, o Irão exige também uma garantia de que os EUA não poderão voltar a retirar o país de um potencial novo acordo.

Estas isenções às sanções permitiram, diz a agência Reuters, que empresas russas, chinesas e europeias fizessem trabalho de não-proliferação, que fazia com que fosse mais difícil ao Irão usar as suas centrais nucleares para desenvolver armas. Nos EUA, o regresso das isenções foi saudado por defensores do acordo, que vêem aqui um sinal de esperança de que seja possível um avanço, e recebido com críticas dos que se opõem a um entendimento com o Irão, que dizem ser um erro ter este gesto sem contrapartidas.

Desde Abril do ano passado, houve já oito rondas de conversações em Viena para voltar a ter um acordo nuclear entre o Irão, por um lado, e os EUA, China, Rússia, França, Alemanha e Reino Unido, por outro. O acordo previa o fim das sanções ao Irão em troca de restrições ao programa nuclear para assegurar que não obtém com ele material suficiente para chegar a uma arma atómica.

Desde que Trump retirou os EUA do acordo, o Irão aumentou a sua actividade de enriquecimento de urânio – o grau de enriquecimento é a chave para passar de um uso civil do urânio para um uso militar, que Teerão continua a dizer que não pretende ter, considerando armas atómicas “imorais”.

Responsáveis americanos dizem que a quantidade de urânio enriquecido está cada vez mais perto de permitir ao regime ter uma bomba atómica, o que deixa uma janela cada vez mais apertada para as conversações.