Boris Johnson tenta reconstruir equipa

O primeiro-ministro britânico nomeou um membro do Governo e um ex-conselheiro para Downing Street, depois da vaga de demissões que sofreu esta semana.

Steve Barclay, antigo ministro do “Brexit” que se ocupava agora a presidência do Conselho de Ministros, passa a acumular essa pasta com a chefia de gabinete de Boris Johnson, enquanto Guto Harri, ex-correspondente da BBC e antigo conselheiro de Johnson quando este era mayor de Londres, assume o cargo de director de comunicação, substituindo assim Jack Doyle, que se demitiu.

Na sexta-feira, Johnson perdeu a sua assessora Elena Narozanski, depois de uma polémica que envolve acusações do primeiro-ministro ao líder da oposição num caso de abuso de menores, ao mesmo tempo que se demitia o primeiro-ministro norte-irlandês, que bateu com a porta acusando Johnson de ter fraca capacidade de negociar com Bruxelas em relação ao Protocolo da Irlanda.

Antes de Narozanski e de Doyle demitiram-se o chefe de gabinete, Dan Rosenfield, o secretário particular do primeiro-ministro, Martin Reynolds, e a assessora e conselheira Munira Mirza. Doyle e Rosenfield sairam na sequência da publicação das conclusões iniciais da investigação das festas no escritório e residência em Downing Street durante os confinamentos. Ao mesmo tempo, deputados do próprio Partido Conservador e vários antigos responsáveis têm pedido a demissão do seu líder ou exigido mudanças para que Johnson continue no poder.

Johnson continua inamovível e diz que estas alterações da sua equipa vão “melhorar a forma como funciona o N.º 10 e fortalecer o papel do gabinete”. “Esta semana prometi mudança, para que possamos continuar a fazer o trabalho para o qual os britânicos nos elegeram”, afirmou. “Precisamos de continuar a recuperar da pandemia, a ajudar centenas de milhares de pessoas a encontrar trabalho e cumprir a nossa ambiciosa agenda, melhorando as oportunidades das pessoas”, descreveu.

Alguns responsáveis que se demitiram foram apanhados no escândalo das festas - Reynolds terá convidado 100 pessoas para uma festa a 20 de Maio de 2020, pedindo que levassem álcool para “aproveitar o bom tempo”. Mas Mirza e Narozanski saíram depois de Johnson ter acusado injustamente o líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, de ter tido conhecimento das acusações de pedofilia ao apresentador da BBC Jimmy Saville sem denunciar o caso, quando tinha responsabilidades na procuradoria.