Hervás, um postal da memória sefardita em Espanha

O Sol já quase se esconde no horizonte de Portugal quando, ainda a uns quilómetros de Hervás, escuto as conversas de um grupo de idosos que, sentados numa esplanada de um café na berma da estrada por onde não passa um único carro durante o que me parece uma eternidade, recuam num tempo que só a eles parece pertencer. Escutando as suas palavras, fico com a certeza de que o crente escolhe o seu destino.